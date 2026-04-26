Por Redacción EC

Con la finalidad de que miles de peruanos obtengan su Documento Nacional de Identidad (DNI), en varias partes del país se llevan a cabo campañas gratuitas para brindar este importante cédula de identificación. Este servirá para que puedan acceder a diversos derechos fundamentales o abrir cuentas bancarias, así como participar en el próximo proceso electoral. En ese contexto, en esta oportunidad, a poco de iniciar mayo 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), en coordinación con diversas municipalidades del país, otorgará el nuevo DNI electrónico, principalmente a los niños, adolescentes y adultos mayores, quienes enfrentan grandes dificultades para acceder al trámite de su identificación oficial. De esta manera, esta medida busca reducir las brechas con solo simples pasos. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.