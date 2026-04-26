Con la finalidad de que miles de peruanos obtengan su Documento Nacional de Identidad (DNI), en varias partes del país se llevan a cabo campañas gratuitas para brindar este importante cédula de identificación. Este servirá para que puedan acceder a diversos derechos fundamentales o abrir cuentas bancarias, así como participar en el próximo proceso electoral. En ese contexto, en esta oportunidad, a poco de iniciar mayo 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), en coordinación con diversas municipalidades del país, otorgará el nuevo DNI electrónico, principalmente a los niños, adolescentes y adultos mayores, quienes enfrentan grandes dificultades para acceder al trámite de su identificación oficial. De esta manera, esta medida busca reducir las brechas con solo simples pasos. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿DÓNDE TRAMITAR EL NUEVO DNI ELECTRÓNICO DURANTE MAYO 2026?

A través de sus plataformas oficiales, la Municipalidad de Carabayllo anunció que durante los martes y jueves de mayo 2026 llevarán a cabo campañas gratuitas del DNI electrónico 3.0, con el propósito de simplificar el acceso al documento para ciertos grupos específicos de la población local. En esta oportunidad, la jornada se desarrollará en el estadio Ricardo Palma (Puerta n° 2) desde las 9:30 a. m. hasta la 1:00 p. m. La medida está orientada exclusivamente a menores de edad hasta los 17 años y a adultos mayores, a partir de los 60 años, por lo que el municipio ha instado a este grupo de la población a asistir puntualmente, debido a que solo se entregarán 50 tickets por día, siguiendo un orden de llegada.

¿QUÉ TRÁMITES SE DEBE SEGUIR EN EL PODER JUDICIAL PARA CAMBIAR DE NOMBRE?

De acuerdo con la explicación de Rocío Romero Zumaeta, jueza de la Tercera Sala Civil de la Corte de Lima, los peruanos que tienen la intención de cambiarse de nombre lo hacen generalmente porque sufrieron discriminación o bullying. De esta manera, recurren ante el Poder Judicial, que se basa en el artículo 29 del Código Civil, para que los jueces revisen sus casos y confirmen si son validos. Para iniciar con este proceso se debe presentar la partida de nacimiento, el DNI, los antecedentes penales y pruebas que acrediten el impacto del nombre, como evaluaciones psicológicas y declaraciones de ciertos testigos.

Según explica Romero, la revisión de estos documentos puede tardar entre tres y cuatro meses aproximadamente. Además, tras ser elevado a la sala superior, se delimita la cuestión controvertida y, como máximo en 10 días, se realiza la vista de la causa, con sentencia inmediata y posterior notificación a las partes. Es importante mencionar que, según la jueza, este proceso también abarca para casos de identidad de género, ya que debe primar la dignidad de la persona, protegida por la Corte Interamericana de Justicia. “Si naces con cuerpo de varón, pero te sientes mujer, afecta tu dignidad e identidad. Presentan certificados de disforia de género y cambios físicos“, explicó, conforme comparte RPP.