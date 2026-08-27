Por Redacción EC

Los trámites vinculados al DNI ya no requieren, en todos los casos, que el ciudadano se traslade hasta una oficina para pagar las tasas establecidas. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dispone de mecanismos digitales para cancelar determinados conceptos, entre ellos Yape, así como las opciones de pago disponibles a través del Banco de Crédito del Perú (BCP). Esta modalidad permite simplificar los desembolsos asociados a los servicios de identificación y ofrece una alternativa más accesible para quienes necesitan completar alguna gestión. La operación puede efectuarse desde el teléfono móvil, siempre que el procedimiento seleccionado contemple este medio de pago. Antes de realizar la transacción, es importante comprobar que el trámite correspondiente acepte el pago digital. De ser así, el usuario podrá completar el proceso desde su celular, evitando el uso de dinero en efectivo y reduciendo la necesidad de acudir presencialmente a una entidad bancaria. El DNI cumple un papel esencial en numerosas actividades de la vida diaria, pues permite acreditar la identidad y realizar diferentes gestiones tanto en organismos públicos como en empresas privadas. Por esta razón, contar con el documento actualizado y atender a tiempo cualquier trámite relacionado con su vigencia es clave para evitar inconvenientes.