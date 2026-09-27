Las Elecciones de 2026 no terminan cuando el elector deposita su voto en la urna. Para quienes aparecen en el padrón electoral, la jornada también trae consigo una serie de responsabilidades cuyo incumplimiento puede convertirse en una sanción económica. La situación es aún más exigente para los ciudadanos elegidos como miembros de mesa, pues la multa correspondiente puede sumarse a la generada por no acudir a votar. Así, cada fecha electoral abre también un nuevo capítulo de obligaciones para los peruanos.

Este año, el calendario ya marcó dos momentos decisivos: la primera vuelta de las Elecciones Generales, realizada el 12 de abril, y la segunda elección presidencial, celebrada el 7 de junio. Ahora, la atención se dirige al domingo 4 de octubre, cuando se desarrollarán las Elecciones Regionales y Municipales para elegir autoridades regionales, provinciales y distritales. Cada proceso, sin embargo, funciona como una nueva jornada de deberes ciudadanos. Por ello, una multa pendiente de una elección anterior no impide que se genere otra si nuevamente se incumplen las obligaciones electorales.

Conoce el monto que se debe pagar la multa por no ir a cumplir con el sufragio del 4 de octubre

Al momento de revisar las obligaciones electorales, un detalle puede marcar la diferencia en el monto que deberá pagar cada ciudadano. La multa por no acudir a votar no tiene una tarifa única, ya que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) establece el pago de acuerdo con la clasificación socioeconómica correspondiente al distrito registrado como domicilio electoral. De esta manera, la sanción varía según las condiciones asignadas a cada jurisdicción.

Para las Elecciones de 2026, otro valor entra en escena al momento de calcular determinadas sanciones: la Unidad Impositiva Tributaria (UIT). Durante este año, la UIT fue fijada en S/5.500, según la información oficial del Ministerio de Economía y Finanzas. Con esta referencia, los ciudadanos pueden conocer el parámetro económico utilizado para establecer las multas previstas dentro del calendario electoral.

Cada sector tiene un monto para el pago de la multa. Conoce la cantidad que corresponde si no se vota

Al acercarse una nueva jornada electoral, el monto que deberá pagar cada ciudadano por no cumplir con su deber en las urnas queda condicionado por la realidad socioeconómica de su distrito. Para quienes residen electoralmente en una jurisdicción no pobre, la sanción asciende a S/110, mientras que en los distritos considerados pobres no extremos alcanza los S/55. En las zonas clasificadas como pobres extremos, la multa se reduce a S/27,50.

Esta escala fue confirmada por el JNE para la segunda elección presidencial de 2026 y responde a los criterios establecidos para cada localidad. Así, el valor de la sanción no es uniforme para todos los electores, sino que se calcula tomando como referencia el nivel de pobreza asignado al distrito que figura en el domicilio electoral. El sistema busca aplicar diferentes montos según la clasificación socioeconómica correspondiente.

¿Qué pasa eres miembro de mesa y no acudes a tu obligación ni a votar el 4 de octubre?

La jornada electoral puede traer consigo una segunda obligación para quienes fueron seleccionados como miembros de mesa, ya sean titulares o suplentes. Desde las primeras horas del día, deben acudir al local asignado, participar en la instalación de la mesa de sufragio y asumir las funciones que les corresponden durante la votación. No presentarse o rechazar injustificadamente esta responsabilidad puede generar una sanción económica adicional.

Para las elecciones de 2026, esa multa equivale al 5% de la UIT. Considerando que la UIT fue establecida en S/5.500, el monto de la sanción alcanza los S/275. El JNE y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmaron este valor para los ciudadanos designados como miembros de mesa que incumplan con su obligación. La multa por no cumplir como miembro de mesa es de S/275, mientras que la sanción por no votar puede ser de S/27.50, S/55 o S/110, dependiendo del distrito, es decir se pagaría ambas multas.

¿Sabías que las multas pueden superar los S/700? Conoce aquí cuando se puede llegar hasta esa cifra

El calendario electoral de 2026 abre la posibilidad de que las multas se acumulen cuando un ciudadano incumple sus obligaciones en más de una jornada. La primera vuelta de las Elecciones Generales se realizó el 12 de abril, seguida de la segunda elección presidencial del 7 de junio, mientras que las Elecciones Regionales y Municipales están previstas para el 4 de octubre. Si en una jornada un elector no vota y, además, fue designado miembro de mesa pero no cumplió con esa función, las sanciones podrían sumar S/385.

La cifra puede crecer si el mismo incumplimiento se repite en otro proceso electoral: bajo ese supuesto, dos jornadas acumularían S/770. Por ello, hablar de multas superiores a S/600 se refiere a la suma de sanciones de diferentes elecciones y no a una sola ausencia. En cambio, quienes fueron designados miembros de mesa y cumplen correctamente con su labor no reciben la multa de S/275. Para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la ONPE informó que los miembros de mesa que ejerzan el cargo recibirán una compensación de S/165.

Esto también es importante: ¿Existe una dispensa por no votar? ¿Cómo saber si tengo multas?

Después de una jornada electoral, las sanciones no necesariamente quedan como una sentencia definitiva para el ciudadano. La legislación peruana permite solicitar ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) una dispensa por no haber votado o una justificación por incumplir el cargo de miembro de mesa, siempre que exista una causal válida y esta pueda demostrarse con los documentos correspondientes. Ambos trámites tienen finalidades distintas, pero buscan acreditar las razones que impidieron cumplir con la obligación electoral.

El JNE contempla, además, situaciones en las que no corresponde pagar el derecho de trámite, entre ellas determinados casos de desastres naturales, errores en el padrón, inconvenientes atribuibles a la organización electoral o situaciones relacionadas con discapacidad. A la par, el organismo dispone de una plataforma para consultar si existen multas pendientes, donde el ciudadano puede conocer el motivo y monto registrado. Las sanciones pueden originarse por no votar, faltar a la instalación de una mesa o negarse a integrarla cuando fue convocado.

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