El DNI amarillo acompaña a millones de menores de edad en el Perú y constituye uno de los principales documentos para su identificación. Sin embargo, al crecer, surgen dudas sobre si este documento debe ser reemplazado por el DNI electrónico. El avance de la tecnología también ha generado cambios en los documentos de identidad, haciendo que cada vez más ciudadanos se familiaricen con la versión electrónica. Ante ello, muchos padres se preguntan qué ocurre con el DNI amarillo cuando sus hijos llegan a determinada edad. ¿El cambio es un requisito obligatorio o existen otras condiciones que deben tomarse en cuenta? La incertidumbre aumenta especialmente entre quienes están próximos a realizar un nuevo trámite ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).Además, no todos conocen las diferencias entre ambas modalidades ni en qué situaciones corresponde gestionar una actualización. Por eso, antes de iniciar cualquier trámite, conviene conocer qué establece oficialmente el Reniec sobre este documento. En las siguientes líneas te contamos qué dice la entidad y qué debes saber sobre el cambio de DNI.

¿Es obligatorio cambiar el DNI amarillo por el DNI electrónico? El Reniec lo aclara

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) precisó que el DNI amarillo continúa siendo válido para efectuar distintos trámites siempre que se encuentre vigente. En ese sentido, si un menor de edad aún no ha cumplido los 17 años y cuenta con un documento que no ha caducado, no tiene la obligación de reemplazarlo por el DNI electrónico.

Cabe señalar que desde agosto de 2025 el DNI amarillo dejó de emitirse, como parte del proceso de transición hacia el documento electrónico. Sin embargo, los menores que todavía poseen un DNI amarillo vigente pueden seguir utilizándolo como medio de identificación y ejercer su derecho a la identidad. Entre los trámites que permite realizar se encuentran la matrícula escolar para el 2026, el registro en academias educativas o deportivas y el acceso a servicios de salud y programas sociales.

¿Cuándo se debe actualizar el DNI amarillo?

Los menores de edad deben de actualizar su DNI amarillo por el DNI de mayor de edad al cumplir los 17 años de edad o si el documento ya se encuentra vencido.

En el Perú, el trámite de renovación de DNI amarillo a DNI electrónico se realiza de manera presencial.

¿Cuánto tiempo dura el DNI amarillo?

El DNI amarillo tiene una vigencia de ocho años desde la fecha de emisión. Sin embargo, de acuerdo con Ley N° 32237, publicada en enero de 2025, se determinó que el documento de identidad de los menores de 12 años tendrá una vigencia de 3 años. Asimismo, la norma indica que, a partir de los 12 años, el DNI será válido hasta cumplir los 17 años. Esta disposición responde a los cambios en la fisionomía de los niños debido al crecimiento.

¿Cuáles son los requisitos para renovar el DNI de menores de edad?

Entre los requisitos de la renovación del DNI de menor en Perú está el pago de S/16.00 por el trámite. Acudir a una oficina de Reniec con uno de los padres de familia, brindar la fotografía del menor y presentar el DNI del padre o madre.

Ojo, para el trámite del DNI de menores hasta antes de los 7 años, los padres deben llevar una fotografía del niño impresa a la oficina de Reniec. A partir de los 7 años de edad, la foto se toma de manera gratuita en las sedes de Reniec.

En caso los padres deban llevar la fotografía impresa, esta debe ser tamaño pasaporte, a color, con fondo blanco, no poroso, sin marco, sin lentes, de frente, sin retoques, sin sonreír, sin prendas en la cabeza y con el rostro y orejas descubiertas.