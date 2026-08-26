Por Redacción EC

El DNI amarillo acompaña a millones de menores de edad en el Perú y constituye uno de los principales documentos para su identificación. Sin embargo, al crecer, surgen dudas sobre si este documento debe ser reemplazado por el DNI electrónico. El avance de la tecnología también ha generado cambios en los documentos de identidad, haciendo que cada vez más ciudadanos se familiaricen con la versión electrónica. Ante ello, muchos padres se preguntan qué ocurre con el DNI amarillo cuando sus hijos llegan a determinada edad. ¿El cambio es un requisito obligatorio o existen otras condiciones que deben tomarse en cuenta? La incertidumbre aumenta especialmente entre quienes están próximos a realizar un nuevo trámite ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).Además, no todos conocen las diferencias entre ambas modalidades ni en qué situaciones corresponde gestionar una actualización. Por eso, antes de iniciar cualquier trámite, conviene conocer qué establece oficialmente el Reniec sobre este documento. En las siguientes líneas te contamos qué dice la entidad y qué debes saber sobre el cambio de DNI.