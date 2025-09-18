Elecciones 2026: Las claves para entender la cédula de sufragio y evitar que el voto se anule

Más de 27 millones de peruanos acudirán a las urnas el domingo 12 de abril de 2026 para elegir al próximo presidente de la República, dos vicepresidentes, senadores, diputados y parlamentarios andinos. La jornada marcará el rumbo del país para el periodo 2026-2031.

Para que la voluntad ciudadana se respete es necesario conocer cómo funciona la cédula de sufragio y cuáles son los errores más frecuentes que pueden llevar a que el voto sea declarado nulo. A ello se refirió Marisol Cuéllar, especialista en educación electoral de la ONPE, en el programa “Tenemos que hablar”, de El Comercio.

Estas son claves para reconocer la cédula, saber cómo llenarla y evitar equivocaciones que podrían costar la validez del voto.

Elección múltiple en un solo documento

La cédula de votación que recibirán los electores será única; es decir, en un solo documento estarán incluidas las cinco elecciones que forman parte de los comicios generales.

Esto significa que el ciudadano deberá prestar atención a cada sección de la cédula para ejercer su derecho al voto correctamente en todas las categorías.

ASÍ SERÁ LA CÉDULA:

¿A quiénes se elegirá en abril de 2026?

Ese domingo, se deberá escoger la fórmula presidencial integrada por un candidato a la presidencia y dos a las vicepresidencias. El mandato será de cinco años (2026-2031).

En el caso del Congreso de la República, con un diseño bicameral, se escogerá a senadores y diputados.

De los 60 senadores, 30 serán elegidos por todos los electores a nivel nacional. Los otros 30 serán escogidos en 27 distritos electorales: cada distrito tendrá un senador, excepto Lima Metropolitana, que contará con cuatro.

Para la elección de los 130 diputados, el país también se divide en 27 distritos electorales. Cada uno elegirá una cantidad determinada de representantes.

Por último, la ciudadanía elegirá a los representantes peruanos en el Parlamento Andino.

En caso de que ninguna fórmula presidencial obtenga más del 50 % de los votos válidos, se convocará a una segunda vuelta entre las dos más votadas.

La especialista en educación electoral de la ONPE precisó a El Comercio que una eventual segunda vuelta se realizaría el domingo 7 de junio.

Cómo se emite el voto correctamente

El elector debe:

Revisar la cédula antes de marcar. Al recibirla, leer cuidadosamente las instrucciones y ubicar cada sección.

Además, según informó la representante de la ONPE a El Comercio, en la cámara secreta se encontrará un documento denominado cartel de candidatos. Este brindará información sobre las organizaciones políticas que compiten y, para el caso del voto preferencial, de los candidatos.

Ubicar el recuadro del partido elegido: cada organización política tendrá un espacio claramente delimitado.

Marcar una cruz (+) o un aspa (×) dentro del recuadro de la organización política de su preferencia.

La marca debe estar dentro del recuadro y no exceder los límites.

En el caso de diputados y senadores, el votante puede usar el voto preferencial. Este consiste en escribir el número de uno o dos candidatos de su preferencia en los espacios destinados para ello, dentro del recuadro de la agrupación elegida.

El voto preferencial es opcional: el ciudadano puede limitarse a marcar el partido sin escribir números, y su voto seguirá siendo válido.

Errores que anulan el voto

Uno de los temores más recurrentes en cada elección es que, por un descuido, el voto sea declarado nulo. Estos son los errores que se deben evitar:

Marcar fuera del recuadro.

Marcar más de una organización política en la misma categoría. Por ejemplo, elegir dos partidos para la presidencia.

Escribir números o símbolos fuera de los espacios designados para el voto preferencial.

Agregar textos, dibujos, iniciales, frases o cualquier señal adicional.

El voto digital: lo que cambia en 2026

Una de las principales novedades de estas elecciones será la implementación del voto digital para grupos priorizados. Aunque este sistema es equivalente en legalidad al voto con cédula física, requiere la misma precisión para no invalidar la elección.

El elector que vote de manera digital deberá asegurarse de seleccionar correctamente la opción de su preferencia y confirmar su decisión antes de registrar el voto. Errores como dejar incompleto el proceso también puede ocasionar que el sufragio se considere nulo.

Los ciudadanos habilitados para el voto digital podrán sufragar desde cualquier lugar, utilizando una computadora, un celular, una tablet u otro dispositivo con conexión a internet, sin necesidad de acudir a una mesa de votación.

Los grupos habilitados para usar este sistema en 2026 incluyen:

Miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

Peruanos residentes en el extranjero.

Personal asistencial y administrativo de establecimientos de salud, tanto públicos como privados.

Trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Bomberos.

Personal de los organismos electorales.

Personas con discapacidad registradas en Conadis.

Ciudadanos con domicilio en el Cercado de Lima.

Personal de Migraciones.

Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Las personas que integren los grupos priorizados y deseen acceder al voto digital deberán inscribirse previamente en https://votodigital.onpe.gob.pe/ desde el 29 de octubre de 2025 hasta el 13 de diciembre de 2025. Luego de ese plazo, el sistema confirmará su registro al voto digital.

Requisitos técnicos para usar el voto digital

Contar con un DNI electrónico (DNIe) con certificados digitales vigentes hasta el 8 de junio de 2026, así como con la clave de acceso registrada ante el Reniec.

Contar con un lector del DNIe o un dispositivo tecnológico con interfaz NFC (celular, laptop, computadora, tablet u otro dispositivo) con conexión estable a internet.

Contar con una dirección de correo electrónico activa.

Adoptar medidas de seguridad y privacidad durante el proceso de registro.

Aceptar los términos y condiciones relacionados con el tratamiento de datos personales.

Ingresar al portal digital de la ONPE y completar el registro.

En procesos ajustados, como ocurrió en la segunda vuelta entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori en las elecciones de 2021, un puñado de votos puede marcar la diferencia.