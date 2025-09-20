Un momento de grave tensión se vivió la tarde de este sábado 20 de septiembre durante la denominada “Marcha Generación Z”, realizada en la Plaza San Martín y calles aledañas del Centro Histórico de Lima. En medio de la movilización, un hombre realizó un disparo al aire para intimidar a los manifestantes, lo cual generó gran alarma.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de la plaza, donde cientos de jóvenes y colectivos sociales se congregaban para protestar contra el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República. Tras el disparo, un grupo de manifestantes emprendió una persecución por varias cuadras, acusando al sujeto de ser un “infiltrado”.

“Somos una multitud, por qué disparas”, le increparon algunos participantes, mientras otros le advirtieron que llamarían a la Policía. En videos difundidos en redes sociales, se observa cómo el hombre se refugia en el interior de una galería comercial, sin dar explicaciones inmediatas.

Uno de los manifestantes afectados señaló: “Uno está marchando pacíficamente y el señor sale con su arma”. En respuesta, el hombre alegó que actuó en defensa propia: “Ellos han querido destrozar mi carro. Yo he empujado a uno y todo el grupo se me ha venido encima. Qué quieres que haga”, declaró.

#ATENCIÓN Un sujeto realizó un disparo al aire en plena marcha en el Centro de Lima. Manifestantes lo siguieron y enfrentaron. pic.twitter.com/nsDDvXzMLW — Roger García (@RogerAderly) September 20, 2025

No se confirmó si el sujeto fue detenido por la Policía ni si contaba con licencia para portar el arma.

El incidente se produjo en el contexto de una protesta multitudinaria que fue convocada en rechazo a la reforma al sistema de pensiones (Ley N.º 32123); y para denunciar el incremento de la delincuencia y la crisis de representación política.