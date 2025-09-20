La tarde de este sábado 20 de septiembre, la Plaza San Martín, en el Centro Histórico de Lima, volvió a convertirse en un espacio de resistencia ciudadana. Desde las 5:00 p. m., cientos de manifestantes, en su mayoría jóvenes de la denominada “Generación Z”, se congregaron para expresar su rechazo a las políticas impulsadas por el Gobierno de Dina Boluarte y un Congreso de la República cada vez más cuestionado.

La movilización, bautizada como la “Marcha Generación Z”, surgió como respuesta al creciente malestar por la reciente reforma al sistema de pensiones —aprobada mediante la Ley N.º 32123—, el incremento de la inseguridad ciudadana, y lo que los organizadores describen como un copamiento político de las instituciones de justicia.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Ciudadanos mostraron su rechazo al gobierno de Dina Boluarte y al Congreso, al que calificaron de "dictadura". Foto: Fernando Sangama/@photo.gec

El eje central de la protesta es la reforma previsional que obliga a los jóvenes mayores de 18 años a afiliarse a una AFP o a la ONP. Para los organizadores, esta medida resulta desproporcionada, ya que “condena a la precariedad a quienes trabajan en condiciones inestables y con bajos salarios, mientras garantiza ganancias a las administradoras de fondos de pensiones”.

Otro de los reclamos recurrentes fue la exigencia de garantías para ejercer el derecho a la protesta sin temor a la represión. Dirigentes estudiantiles recordaron que en diciembre del 2022 y enero de 2023, durante las movilizaciones antigubernamentales, murieron decenas de personas, un hecho por el que, hasta hoy, ninguna autoridad política ha asumido responsabilidades.

Manifestantes recordaron a las víctimas de la represión de las fuerzas del orden durante las protestas contra Boluarte a fines del 2022 e inicios del 2023. Foto: Fernando Sangama/@photo.gec

Tensión en la plaza y denuncias en redes sociales

El ambiente se tornó tenso cuando un fuerte despliegue policial bloqueó los accesos a la Plaza San Martín para impedir el avance hacia el Congreso. La situación generó enfrentamientos: algunos manifestantes respondieron lanzando botellas y objetos contra los agentes, quienes recurrieron a empujones con escudos y macanas.

Ante el incremento de la confrontación, la Policía lanzó bombas lacrimógenas para dispersar a la multitud, lo que desató momentos de caos. Varios ciudadanos denunciaron en redes sociales que se sentían “secuestrados” dentro de la plaza, al tener que abandonar el lugar uno por uno bajo supervisión policial para evitar accidentes.

Un numeroso contingente policial fue enviado a dispersar a los manifestantes que se congregaron en la Plaza San Martín. Foto: Fernando Sangama/@photo.gec

Una protesta diversa y simbólica

Pese al cerco, decenas de jóvenes continuaron llegando a lo largo de la tarde, portando pancartas, banderas y hasta símbolos culturales. Una de las imágenes más llamativas fue la presencia de la bandera ‘Jolly Roger’, del manga y anime One Piece, que ha sido adoptada en diferentes países en convulsión social como símbolo de resistencia.

La protesta también reunió a asociaciones estudiantiles, gremios laborales y colectivos sociales de varias regiones del país, que buscan visibilizar los reclamos juveniles más allá de Lima.

Una de las arengas más repetidas en las manifestaciones fue "Fuera, Dina asesina" y "Abajo la dictadura". Foto: Fernando Sangama/@photo.gec

La “Marcha Generación Z” representa la canalización de un descontento creciente contra un sistema político que, según los manifestantes, ignora a los jóvenes y prioriza los intereses de sectores económicos y políticos tradicionales. Además, se prevé que las manifestaciones continúen el domingo 21.