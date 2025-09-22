Durante las protestas contra el gobierno desarrolladas el último fin de semana, el fotógrafo de El Comercio Julio Reaño fue agredido por un agente policial mientras cubría los incidentes. El hecho ocurrió en la segunda jornada de manifestaciones, el domingo 21 de setiembre. Producto del golpe terminó con el brazo lastimado y tuvo que ser atendido en una clínica. Junto con él, otros reporteros gráficos también denunciaron haber sido maltratados. Por su parte, la Policía Nacional informó que algunos efectivos resultaron heridos.

En diálogo con este Diario, Julio contó que el hecho se registró a la altura del Palacio de Justicia, luego de que los manifestantes, tras estar en la avenida Abancay, se desplazaran hasta ese punto. Al llegar un contingente policial con el propósito de dispersar a las personas, uno de los efectivos se acerca donde Julio y le dice que se retire del lugar, a lo que el reportero gráfico, quien se encontraba plenamente identificado con su credencial y cubriendo los incidentes, atina a obedecer.

Es ahí que se aproxima otro agente y tras increparle le propina un golpe con la porra policial. “Yo estaba haciendo mi trabajo. Ya me estaba retirando, pero viene otro y me dice “oye, tú solo sirves para molestar”. Yo le muestro mi carnet de El Comercio y le digo que soy de prensa, pero igual me golpea con el palo. Puse el brazo para protegerme y por eso quedo lastimado“, contó Julio.

Tras este episodio, el fotógrafo de El Comercio intenta reclamarle al agente por agredirlo sin razón, pero tras ver que en ese momento se acercaban 5 policías más, optó por correr e irse rápido. Pese al dolor y el golpe recibido, Julio se quedó unos minutos más cubriendo las manifestaciones, hasta que ya no pudo más y tuvo que irse a atender en una clínica.

“Uno de los policías que venía incluso me apuntó con su escopeta. Así que me fui rápido. Puedo decir que yo no he sido el único, otros colegas también pasaron por lo mismo, pese a que nos identificamos como prensa", sostuvo.

Denuncian agresiones a periodistas

El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) condenó el uso excesivo de la fuerza policiaca durante las manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte en el Centro de Lima y denunció que agentes de la Policía Nacional dispararon perdigones contra tres periodistas que cubrían la protesta.

La organización precisó que Yajaira Pacheco, reportera de Radio Exitosa, y su camarógrafo, Percy Grados, registraron en vivo cómo la policía les disparó perdigones en las piernas, lo que les causó heridas. La reportera y su camarógrafo cubrían las incidencias de la marcha cuando la policía les disparó, dejándolos tumbados en el suelo.

Otro periodista afectado fue Diego Quispe, reportero del medio de investigación Ojo Público. “Él cubría la protesta cuando la policía lo intentó sacar de la zona para impedir que registre lo que estaba sucediendo. Quispe se identificó con su credencial de periodista, pero la policía siguió reprimiéndolo. Luego, recibió disparos de tres perdigones, dos de ellos impactados en su espalda“, alertó el IPYS.

Gabriel García, fotógrafo del mismo medio de comunicación, fue apaleado en las rodillas por efectivos de la PNP, según su comunicado. IPYS exigió una sanción para los efectivos que dispararon contra los y las reporteras.

Por su parte, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), a través de su Observatorio de Libertad de Prensa, registró otros tres ataques contra reporteros. Precisó que alrededor de las 7:20 pm del domingo, el reportero de ATV, Diego Ocmin, fue atacado por manifestantes, quienes violentaron sus herramientas de trabajo.

🚨#ALERTA 🇵🇪: Se registraron más ataques contra periodistas de @atv_noticias, @larepublica_pe, @ensustrece y @WaykaPeru que realizaban cobertura de las protestas convocadas por diferentes sectores ciudadanos en contra del gobierno, en el Centro de Lima.



👉IPYS reitera su rechazo… pic.twitter.com/NfQaZazk4S — IPYS (@IPYS) September 22, 2025

Además, el fotoperiodista César Zamalloa, del semanario Hildebrandt en sus Trece, registraba cómo un grupo de manifestantes con distintivos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se movilizaba por el cruce de la Av. Abancay con Jr. Cusco en dirección al Congreso, cuando inicia una confrontación entre ellos con los agentes policiales.

Según relata, “(los policías) comenzaron a disparar (perdigones) a la gente en 45 grados, directo al cuerpo y en eso la gente comienza a correr. En eso siento un impacto en la pierna y la cadera”. Cuando observa el impacto del perdigón en la pierna reclama mostrando su credencial e identificándose como prensa, a lo que un agente le grita “¡Arranca! No importa que seas prensa, tienes que avanzar”.

Asimismo, el fotoperiodista de Wayka, Juan Zapata, denunció que fue hostigado por agentes policiales en las inmediaciones de la sede de la Defensoría del Pueblo en un momento cumbre de la actuación hostil de los efectivos hacia periodistas.

“La ANP expresa su enérgico rechazo a las medidas excesivas y desproporcionadas usadas por los agentes de la Policía Nacional en la contención de las movilizaciones sociales en lo que constituye actos de clara represión, los que deben ser investigados por instancias autónomas y con la autoridad necesaria para dictar sanciones ejemplares a los infractores de los protocolos de actuación policial”, indicó la institución.

Policías heridos

La movilización también dejó 12 policías heridos, luego de que algunos manifestantes destrozaran el ornato público y lanzaran fragmentos de cerámica, a modo de piedras, contra los agentes del orden.

Según informó la Policía Nacional, a través de una nota de prensa, fueron cerca de 450 manifestantes los que protagonizaron actos de violencia durante la protesta del domingo en el Centro de Lima.

De acuerdo con el reporte, se registró un incendio en el frontis de la sede de la Corte Superior de Justicia, en el cruce de las avenidas Camaná y Abancay. También se reportaron daños en el acceso al Palacio de Justicia y afectaciones en la vía pública.

“Producto del enfrentamiento con los manifestantes violentos, se registraron 12 efectivos policiales heridos, entre ellos una mujer con lesiones de consideración y otro agente con diagnóstico de policontuso y herida en el cuero cabelludo, quien permanece en observación en el Hospital Nacional PNP”, señala el comunicado.