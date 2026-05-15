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Resumen

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La reforma del sistema de pensiones anunciada por la Pontificia Universidad Católica del Perú ha puesto en discusión dentro de la comunidad universitaria los cambios que traerá el nuevo esquema de pagos. El modelo, que entrará en vigencia para los ingresantes desde el ciclo 2027-1, reorganizará las actuales nueve escalas en un sistema compuesto por cuatro escalas regulares y cuatro modalidades de becas.

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