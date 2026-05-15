La reforma del sistema de pensiones anunciada por la Pontificia Universidad Católica del Perú ha puesto en discusión dentro de la comunidad universitaria los cambios que traerá el nuevo esquema de pagos. El modelo, que entrará en vigencia para los ingresantes desde el ciclo 2027-1, reorganizará las actuales nueve escalas en un sistema compuesto por cuatro escalas regulares y cuatro modalidades de becas.

Mientras la universidad sostiene que la medida no representa un incremento de pensiones y que busca transparentar los mecanismos de subvención económica, estudiantes y dirigentes de la Federación de Estudiantes cuestionan que la eliminación de las escalas más bajas encarecerá el ingreso a la universidad para futuros postulantes de menores recursos. La principal preocupación gira en torno al aumento del pago mínimo regular, que superará los S/2.600 mensuales para una carga de 20 créditos.

La controversia escaló esta semana con protestas dentro y fuera del campus universitario, incluyendo el ingreso forzado de un grupo de alumnos al edificio Dintilhac, sede del rectorado. La universidad condenó los actos de violencia y aseguró que continuará impulsando espacios de diálogo para explicar el funcionamiento del nuevo sistema de pensiones y becas.

¿Cómo funciona actualmente el sistema de pensiones de la PUCP?

Hasta el ciclo 2026, la PUCP mantiene un esquema de nueve escalas de pago, identificadas de G1 a G9. Las escalas más bajas —G1, G2 y G3— corresponden a categorías excepcionales dirigidas a estudiantes con mayor vulnerabilidad económica y son asignadas tras una evaluación socioeconómica.

Sistema de Pensiones de la Pontificia Universidad Católica de Perú que aplica hasta el 2026-2. (Foto: Admisión PUCP).

En este sistema vigente, las pensiones pueden ir desde aproximadamente S/1.218 hasta más de S/4.600 mensuales, dependiendo de la escala y la cantidad de créditos matriculados.

Sin embargo, la universidad sostiene que las escalas G1, G2 y G3 ya funcionaban, en la práctica, como mecanismos de subvención institucional. Es decir, parte importante del costo real de los estudios era asumida directamente por la casa de estudios.

¿Qué cambiará desde 2027?

La reforma aprobada por la universidad reorganiza el sistema en ocho niveles: cuatro escalas regulares de pago y cuatro modalidades de becas.

Las nuevas escalas serán E1, E2, E3 y E4. La más baja, E1, tendrá una mensualidad estimada de S/2.692 para una carga de 20 créditos. La más alta, E4, bordeará los S/4.388.

Los montos anunciados por la PUCP son los siguientes:

E1: crédito de S/ 673, matrícula de S/ 269 y pago mensual de S/ 2.692.

E2: crédito de S/ 819, matrícula de S/ 327 y pago mensual de S/ 3.276.

E3: crédito de S/ 987, matrícula de S/ 395 y pago mensual de S/ 3.948.

E4: crédito de S/ 1.097, matrícula de S/ 439 y pago mensual de S/ 4.388.

Paralelamente, las antiguas escalas excepcionales G1, G2 y G3 desaparecerán y serán reemplazadas por las denominadas Becas Mac Gregor, dirigidas a estudiantes con necesidades económicas.

Nuevas escalas regulares de pago en la Pontificia Universidad Católica del Perú que aplicaría para estudiantes que ingresen a partir del 2027-1. (Foto: PUCP).

Según la universidad, el objetivo es separar claramente qué corresponde a una escala regular y qué corresponde a una beca socioeconómica. La PUCP asegura que esto permitirá cumplir de manera más precisa con las exigencias de la Ley Universitaria y otorgar mayor transparencia al sistema.

La institución también afirma que los estudiantes actuales no serán afectados y conservarán las condiciones económicas con las que ingresaron.

¿Por qué los estudiantes consideran que sí existe un aumento?

La principal preocupación estudiantil radica en que la escala regular más baja pasará de montos cercanos a S/1.200 en el esquema actual a una mensualidad base superior a S/2.600.

Aunque la universidad insiste en que la comparación correcta no debe hacerse entre la nueva escala E1 y la antigua G1, sino entre E1 y G4 —porque G1, G2 y G3 eran categorías excepcionales—, la Federación de Estudiantes sostiene que el nuevo modelo vuelve más rígido el acceso a subsidios.

Nuevo sistema de Pensiones PUCP para admitidos a partir del 2027-1. (Foto: . edu PUCP)

La Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (FEPUC) argumenta que las nuevas becas parciales podrían no cubrir completamente las necesidades económicas de los estudiantes y cuestiona la falta de claridad sobre los criterios de permanencia y renovación de estos apoyos.

El presidente de la federación estudiantil, Rafael Polar, calificó la reforma como “excluyente”, y sostuvo que el incremento en el valor de los créditos hará más difícil sostener económicamente una carrera universitaria.

Respuesta de la universidad

La PUCP rechaza que exista una eliminación del apoyo económico. La universidad señala que las antiguas escalas subsidiadas simplemente pasarán a otra categoría administrativa, las becas socioeconómicas.

De acuerdo con la institución, un estudiante que antes hubiera accedido a una escala G1, G2 o G3 ahora podrá recibir una Beca Mac Gregor desde el inicio de su carrera, sin necesidad de esperar un semestre para postular a un apoyo económico.

La universidad también asegura que el número de estudiantes beneficiados se mantendrá en niveles similares a los actuales y que el nuevo sistema permitirá una evaluación socioeconómica “más clara y predecible”.

Además, remarca que las Becas Mac Gregor no dependerán del rendimiento académico para su asignación inicial, sino únicamente de la situación económica familiar.

Becas Lucet y Mac Gregor: las nuevas modalidades de apoyo económico de la PUCP

Como parte de la reforma del sistema de pensiones, la Pontificia Universidad Católica del Perú implementará desde el ciclo 2027-1 dos programas de apoyo económico dirigidos a estudiantes con distintos perfiles: las Becas Lucet y las Becas Mac Gregor. Según la universidad, estas modalidades reemplazarán parte de las subvenciones que antes estaban integradas dentro de las escalas más bajas de pensiones.

Las Becas Lucet estarán orientadas a escolares con alto rendimiento académico que culminen quinto de secundaria en 2026 e ingresen a la universidad en 2027. El proceso incluirá una inscripción previa, evaluación académica y entrevistas personales. La PUCP ha establecido dos modalidades: la beca BL1 cubrirá aproximadamente el 80% del costo real de los estudios, mientras que la BL2 subvencionará cerca del 50%. De acuerdo con las estimaciones difundidas por la universidad, los beneficiarios de la BL1 pagarían alrededor de S/800 mensuales por una carga de 20 créditos, mientras que en la BL2 el monto sería cercano a S/2.080.

Becas Lucet y Mac Gregor ofrecidas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. (Foto: PUCP).

Por otro lado, las Becas Mac Gregor estarán dirigidas a estudiantes provenientes de familias de menores ingresos económicos y serán asignadas tras una evaluación socioeconómica realizada luego de la admisión universitaria. Estas becas tendrán dos niveles: B1, que cubrirá aproximadamente el 60% del costo de los estudios, y B2, con una subvención cercana al 50%.

Según la PUCP, un alumno beneficiado con la modalidad B1 pagaría cerca de S/1.600 mensuales por 20 créditos, mientras que en la modalidad B2 el pago estimado sería de S/2.000. La universidad también precisó que estas becas podrán mantenerse hasta dos semestres adicionales al tiempo regular de la carrera y contarán con programas de acompañamiento académico y psicoeducativo.

¿Qué opinan los especialistas?

Para Marcia Rivas, ex Directora de Educación Especial en el Ministerio de Educación, uno de los principales problemas del nuevo esquema es la falta de claridad sobre el impacto real que tendrá en los estudiantes de menores recursos. Si bien la universidad sostiene que las nuevas becas mantendrán el mismo nivel de apoyo económico que antes brindaban las escalas G1, G2 y G3, la especialista considera que no se han presentado cifras ni mecanismos suficientemente transparentes que permitan comprobarlo.

“Si se habla de transparentar el sistema, entonces también debería transparentarse cuántos estudiantes serán beneficiados, cuál será el alcance real de las becas y si efectivamente se mantendrá el mismo nivel de apoyo”, señaló durante una entrevista con El Comercio. En su opinión, el cambio genera preocupación en un contexto donde el país enfrenta un incremento de la pobreza monetaria y mayores dificultades de acceso a la educación superior.

Rivas también advirtió que transformar escalas subsidiadas en becas puede modificar la percepción de seguridad económica de los postulantes más vulnerables. “Así el apoyo económico fuera equivalente, no es lo mismo ingresar a una escala previamente establecida que tener que postular a una beca y depender de requisitos o evaluaciones cuya continuidad no está completamente clara”, explicó.

Por otra parte, el especialista en educación, León Trahtemberg, sostuvo que el conflicto evidencia un debate de fondo sobre el tipo de universidad que el Perú necesita construir. En su opinión, las universidades ya no pueden limitarse únicamente a ofrecer formación académica, sino que deben fortalecer la transparencia institucional, la escucha activa y la experiencia integral del estudiante.

“Lo que está en juego es si queremos universidades cada vez más selectivas y distantes o instituciones capaces de combinar excelencia académica con sensibilidad social”, señaló Trahtemberg.

A su vez, Rafael Polar, presidente de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (FEPUC), sostuvo en una entrevista para El Comercio que la principal preocupación estudiantil no es únicamente la reforma en sí misma, sino la falta de transparencia y participación durante su elaboración. Según indicó, los estudiantes fueron informados sobre la medida apenas un día antes de su aprobación y no tuvieron tiempo suficiente para presentar contrapropuestas o debatir técnicamente el nuevo esquema.

Polar también cuestionó que todavía no exista un “verdadero esclarecimiento” sobre cómo funcionarán las nuevas becas socioeconómicas y si los estudiantes podrán acceder a otros apoyos complementarios. “No hay claridad sobre cuántas becas habrá, cómo se asignarán o si quienes tengan una beca parcial podrán postular luego a una beca completa”, señaló. Además, consideró que la comisión asesora anunciada por la universidad debe garantizar una participación estudiantil real y no únicamente consultiva.

La protesta estudiantil y la condena a los actos violentos

Las manifestaciones contra el nuevo sistema de pensiones escalaron esta semana cuando un grupo de estudiantes ingresó por la fuerza al Centro Dintilhac, sede del rectorado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, mientras se desarrollaba una sesión del Consejo Universitario. Además, durante la jornada de protesta también se registró el bloqueo parcial de la avenida Universitaria.

La protesta estudiantil surgió luego de la oficialización modificación en la estructura de pagos y en el sistema de subvenciones y becas parciales. Foto: X/composición GEC

A través de un comunicado oficial, la universidad señaló que, mientras el Consejo Universitario debatía la conformación de una Comisión Asesora sobre el nuevo sistema de pensiones -propuesta que recogía planteamientos de los propios representantes estudiantiles-, un grupo de alumnos “irrumpió por la fuerza” en el edificio Dintilhac, rompiendo la puerta de ingreso e instalándose en el primer piso del recinto.

Comunicado de la PUCP ante los hechos de violencia ocurrido en su campus. (Foto: "X" antes Twitter). / Diego Aquino Pedraza

La PUCP afirmó que estos hechos ocasionaron lesiones físicas al personal de seguridad y daños a la infraestructura universitaria. “La Universidad no tolera estas acciones violentas que no reflejan el sentir de nuestra comunidad”, indicó el rectorado, que además rechazó “el uso de la violencia y del chantaje como formas de accionar político”.

La casa de estudios sostuvo que continuará impulsando espacios de diálogo con la comunidad universitaria para explicar el nuevo modelo de pensiones y reiteró que aplicará las medidas correspondientes según su normativa interna.

Por su parte, la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (FEPUC) mantiene las jornadas de protesta y los plantones en rechazo a la reforma. El gremio estudiantil insiste en que el nuevo esquema podría elevar las barreras económicas de acceso para futuros postulantes y exige que no existan sanciones contra los alumnos involucrados en la toma del rectorado.