El excandidato a la Presidencia, Jorge Nieto, opinó que con el anuncio realizado este jueves por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) junto a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), acerca del día en que darán a conocer los resultados de las elecciones presidenciales; lo que se da a entender es que no les importa los resultados de la anunciada auditoría informática al proceso electoral.

“La conferencia de prensa ha dicho sin decirlo: ‘No nos importa la auditoría’ y es gravísimo. El principal resultado negativo es que entre la ONPE y el JNE se han encargado de dinamitar la legitimidad de las instituciones electorales”, dijo en el Podcast Qubo.

“Este es el problema principal que tenían que enfrentar y resolver. Yo propuse como candidato una auditoría al sistema de control de votos, porque lo que está en juego no es saber si gana este o aquel sino que tengamos un proceso legítimo que le de legitimidad al nuevo gobierno”, agregó.

Nieto indicó que el confiaba en una auditoría donde estuvieran personajes o empresas independientes y donde estuvieran también los técnicos de los partidos.

“No hay ninguna razón por la cual los técnicos de los partidos, de cualquier partido, no puedan ser parte de ese proceso de auditoría. Se trata de preguntas técnicas y respuestas técnicas. Lo que está haciendo el JNE con esta decisión es mantener la crisis de legitimidad en la que la ONPE con su ineficiencia, y el jurado con su apresuramiento, han creado en el sistema electoral”

Sí tiene una posición

De otro lado, Nieto aseguró tener una posición con respecto a quien apoyar de cara a la segunda vuelta electoral pero está la dará a conocer luego del pronunciamiento del JNE sobre los dos candidatos que finalmente disputarán la presidencia.

“No he dicho que no tengo una decisión, lo que he dicho es que la voy a hacer pública en su momento”, sostuvo.

“Yo sé que quienes han votado por mí confían en la calidad de mi condición y confían en que elijo responsablemente los momentos en que se tienen que decir las cosas”, agregó.