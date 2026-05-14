Resumen

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Jorge Nieto señaló que sí tiene una decisión de por quién votará en segunda vuelta. (Foto: Andina)
Jorge Nieto señaló que sí tiene una decisión de por quién votará en segunda vuelta. (Foto: Andina)
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El excandidato a la Presidencia, Jorge Nieto, opinó que con el anuncio realizado este jueves por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) junto a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), acerca del día en que darán a conocer los resultados de las elecciones presidenciales; lo que se da a entender es que no les importa los resultados de la anunciada auditoría informática al proceso electoral.

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