La tarde de este martes, un fuerte estruendo interrumpió la rutina comercial en Chosica. Parte del techo de un inmueble donde funcionaba un mercado colapsó de manera repentina, dejando a varias personas atrapadas bajo los escombros. El accidente ocurrió en el ingreso a la galería El Puente, muy cerca del hospital José Agurto Tello, lo que permitió que la atención médica llegara con rapidez.

Los primeros en reaccionar fueron los serenos del distrito, quienes rescataron a un hombre con lesiones graves y lo trasladaron de inmediato al nosocomio local. Otros tres ciudadanos resultaron con heridas leves y también fueron atendidos en el mismo centro de salud.

El inmueble afectado corresponde a un antiguo cine de la ciudad, que en los últimos años fue adaptado para el comercio. Allí se expendían abarrotes, carnes y menús populares. Parte del falso techo, elaborado con carrizo, baldosas acústicas y paja contraplacada, cedió por el peso acumulado y la humedad. Bomberos y Defensa Civil advirtieron que otros tramos aún corren riesgo de desprenderse.

Colapso en galería El Puente de Chosica causa pánico. (Foto: Captura/X)

El colapso se registró exactamente a las 3:02 de la tarde sobre la prolongación 28 de Julio, según el reporte oficial del Cuerpo General de Bomberos. Videos compartidos en redes sociales muestran a policías municipales y vecinos improvisando maniobras de rescate para evacuar a los afectados entre los escombros.

Tras la inspección, Defensa Civil clausuró de inmediato la galería, al comprobar que el local no contaba con el certificado de seguridad en edificaciones. La municipalidad de Chosica dispuso el cierre hasta que se evalúe la magnitud de los daños y se eliminen los riesgos de nuevos derrumbes.

Vecinos recordaron que este inmueble fue el primer cine de Chosica y un espacio emblemático de la vida cultural del distrito. Sin embargo, con el paso de los años, el abandono y la falta de mantenimiento debilitaron la estructura. La acumulación de excremento de palomas y la corrosión de las maderas aceleraron el deterioro, hasta provocar el colapso.

