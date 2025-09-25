Erick Moreno Hernández, más conocido como ‘El Monstruo’, líder de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’, dio sus primeras declaraciones luego de ser capturado en Paraguay tras un operativo conjunto entre la policía de dicho país y las autoridades peruanas.

En sus primeras declaraciones, el delincuente señaló directamente a la Policía Nacional del Perú y reveló que recibía información de algunos efectivos policiales.

“Lamentablemente en mi país existe la corrupción y tengo muchos enemigos que toman mi nombre para lucrar. Mis enemigos son ‘Jorobado’, Miguel Marín, personas que tienen arreglada a la policía en Perú. Son criminales que le pagan a la policía”, aseguró.

Cabe resaltar que este no es el primer señalamiento público que hace contra las autoridades peruanas, pues en videos previos amenazaba con revelar información comprometida sobre agentes del orden.

Asimismo, ‘El Monstruo’ aseguró que no es “una persona santa”; sin embargo, le adjudican más crímenes de los que él ha cometido.

“No soy una persona santa y lo dije muchas veces, pero tampoco soy partícipe de los demás secuestros que se realizaron en mi país”, aseguró ‘El Monstruo’ ante la prensa de Paraguay.

Como se sabe, la captura de ‘El Monstruo’ se dio en la ciudad de San Lorenzo, Paraguay, luego de meses de seguimiento por parte de un equipo especial contra el crimen organizado. El operativo contó con el apoyo de un testigo protegido. La colaboración internacional fue clave para la detención del buscado criminal.

Moreno Hernández fue incluido en la lista de “Los más buscados” del Mininter, el pasado 28 de diciembre del 2023, tras ser condenado a 32 años de prisión por la Octava Sala Superior Penal de Lima, por los delitos contra la libertad, en la modalidad de secuestro y hurto, y los delitos contra el patrimonio (homicidio y sicariato).