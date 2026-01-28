Poder Judicial dicta 36 meses de prisión preventiva contra Erick Moreno, alias “El Monstruo”

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Independencia, de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, dictó este miércoles 36 meses de prisión preventiva contra Erick Moreno Hernández, alias el Monstruo.

La medida se toma en el contexto de las investigaciones por presuntos delitos de secuestro y organización criminal, luego de su extradición desde Paraguay, donde fue detenido por la policía local tras haber permanecido prófugo.

#IMPORTANTE | Poder Judicial dispone 36 meses de prisión preventiva para Erick Moreno Hernández, investigado por los delitos de secuestro y organización criminal. pic.twitter.com/90wWTBc428 — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) January 29, 2026

Moreno Hernández, señalado por la Policía Nacional del Perú (PNP) como el principal líder de la banda “Los Injertos del Cono Norte”, arribó a la capital peruana tras ser extraditado desde Paraguay.

Su captura se produjo el 24 de septiembre del año pasado en dicho país, y su entrega a las autoridades peruanas se concretó esta mañana en las instalaciones del grupo aerotáctico de la Fuerza Aérea paraguaya.

El proceso de entrega se concretó a las 7:00 de la mañana (hora peruana) en las instalaciones aeronáuticas de Paraguay, donde el detenido fue custodiado por las autoridades peruanas para iniciar su traslado definitivo al país.

¿Por qué delitos es investigado Erick Moreno ‘El Monstruo’?

La decisión judicial responde a la solicitud del Ministerio Público, que argumentó la existencia de elementos de convicción sólidos que vinculan al imputado con una estructura delictiva dedicada a la extorsión, cobros indebidos y actos de violencia.

Entre los casos más emblemáticos que se le atribuyen figura el secuestro de la empresaria Jackeline Salazar Flores, ocurrido en mayo de 2024 en el distrito de Los Olivos.

Erick Hernández Moreno, conocido como "El Monstruo", siendo trasladado por efectivos de la Policía peruana | Foto: Cesar Bueno @photo.gec

Al tratarse de una investigación por crimen organizado, el juzgado determinó que la libertad del investigado representaría un peligro para la preservación de pruebas y la seguridad de los testigos.

La medida cautelar asegura que el Monstruo permanezca recluido mientras la Fiscalía culmina las diligencias necesarias para una eventual acusación y juicio oral.