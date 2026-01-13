La Policía Nacional capturó a José Carlos Rodríguez Fernández (39), alias ‘Chon’, presunto líder de la organización criminal ‘Los Amigos del Sur’, dedicada a la extorsión contra empresas de transporte en Lima Sur.

La intervención se realizó durante un operativo en la urbanización Prolongación Benavides, en el distrito de Surco, informó RPP.

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, destacó la relevancia de la detención y señaló a RPP: “Estamos hablando de la captura de uno de los principales cabecillas del Cono Sur, del mismo nivel de Erick Moreno Hernández, quien operaba en el norte”. El alto mando policial remarcó que se trata de un golpe clave contra el crimen organizado.

Arriola añadió que el detenido era un objetivo también para otras organizaciones criminales. “Sobre él también parte de las otras organizaciones que pugnan por la hegemonía habían decretado su sentencia de muerte y, por eso, estaba yéndose de un distrito a otro”, indicó en declaraciones a RPP.

De acuerdo con información policial, ‘Los Amigos del Sur’ estaría conformada por remanentes de la organización criminal ‘Los Trujillanos’ y sería responsable de actos de extorsión contra empresas de transporte formales e informales.

Días antes, tres presuntos integrantes de esta banda fueron detenidos en un operativo realizado en Villa María del Triunfo.

A través de su cuenta oficial en X, la Policía Nacional informó que durante el registro domiciliario se incautaron un arma de fuego, municiones, cartuchos de dinamita, teléfonos celulares y diversos documentos, los cuales servirán para fortalecer las investigaciones en curso. Las diligencias continúan para determinar el alcance de las actividades de la organización y posibles nuevas detenciones.