‘El Monstruo’ se muestra sonriente, con traje rojo, grilletes en manos y pies durante su arribo al Perú

Pese a estar acusado de secuestro, extorsión, robo agravado y organización criminal, delitos por los que podría recibir una condena superior a los 30 años de prisión, Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, se mostró sonriente durante su arribo a Lima bajo estrictas medidas de seguridad.

El presunto cabecilla de la organización criminal ´Los Injertos del Cono Norte’ aterrizó en el Callao procedente de Paraguay, donde fue capturado el pasado 24 de setiembre en un operativo policial internacional realizado en la localidad de San Roque, distrito de San Lorenzo. Durante su presentación ante los medios, Moreno esbozó una sonrisa confiada por varios segundos , pese a encontrarse con grilletes en manos y pies.

Erick Moreno descendió del avión vistiendo un traje rojo y portando un letrero en el pecho con la inscripción “Detenido – Dirincri”. Foto:

El traslado se realizó en una aeronave Antonov, que efectuó escalas en Cochabamba, Bolivia, y Arequipa, antes de llegar a la capital. El detenido descendió del avión vistiendo un traje rojo y portando un letrero en el pecho con la inscripción “Detenido – Dirincri”, siempre escoltado por agentes de la Policía Nacional del Perú e Interpol.

El operativo de recepción contó con la presencia de efectivos de la Unidad de Acciones Tácticas (SUAT), armados con fusiles de largo alcance, en los exteriores de la Dirección de Aviación Policial. Posteriormente, Moreno será trasladado a la Dircote y luego a la Prefectura del Cercado de Lima para pasar el control de identidad ante el Poder Judicial.

El general de la Policía Nacional del Perú (PNP) Óscar Arriola se pronunció en conferencia de prensa tras la llegada del criminal Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’. Foto: Cesar Bueno @photo.gec

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, señaló que la captura y extradición de ´El Monstruo´ representa “un duro golpe al crimen organizado”. Por su parte, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) determinará el penal donde será recluido mientras continúan las investigaciones en su contra.