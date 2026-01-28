Erick Moreno esbozó una sonrisa confiada por varios segundos, pese a encontrarse con grilletes en manos y pies. Foto captura Latina TV
Erick Moreno esbozó una sonrisa confiada por varios segundos, pese a encontrarse con grilletes en manos y pies. Foto captura Latina TV
/ HP
Por Redacción EC

Pese a estar acusado de secuestro, extorsión, robo agravado y organización criminal, delitos por los que podría recibir una condena superior a los 30 años de prisión, Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, se mostró sonriente durante su arribo a Lima bajo estrictas medidas de seguridad.

‘El Monstruo’ se muestra sonriente, con traje rojo, grilletes en manos y pies durante su arribo al Perú
Lima

‘El Monstruo’ se muestra sonriente, con traje rojo, grilletes en manos y pies durante su arribo al Perú

Erick Moreno EN VIVO: “El Monstruo” llegó a la sede de la Dirección Contra el Terrorismo
Policiales

Erick Moreno EN VIVO: “El Monstruo” llegó a la sede de la Dirección Contra el Terrorismo

Ministro del Interior tras extradición de alias ‘El Monstruo’: “Esta captura no es producto del azar”
Lima

Ministro del Interior tras extradición de alias ‘El Monstruo’: “Esta captura no es producto del azar”

General Óscar Arriola se pronuncia tras llegada de ‘El Monstruo’ al Perú
Policiales

General Óscar Arriola se pronuncia tras llegada de ‘El Monstruo’ al Perú