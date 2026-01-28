Así será la carceleta donde será recluido Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’, tras su extradición a Lima | VIDEO

Erick Luis Moreno Hernández, conocido como “El Monstruo”, tras su extradición desde Paraguay y su arribo a Lima este miércoles, será trasladado a la carceleta de la Dirección Contra el Crimen Organizado (Dircote), donde permanecerá recluido de manera temporal hasta que se determine el centro penitenciario al que será derivado.

En ese contexto, el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, realizó una supervisión de las instalaciones de la Dircote con el objetivo de verificar que cumplan con las medidas de seguridad correspondientes. La diligencia fue difundida a través de las redes sociales de la institución.

Las carceletas de la Dircote, ubicadas en la avenida España, en el Cercado de Lima, albergan a detenidos de alta peligrosidad mientras se concreta su traslado a un penal definitivo, bajo estrictos protocolos de seguridad.

Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', ya está en el Perú tras ser extraditado desde Paraguay | Foto: Policía Nacional

Ruta de extradición

Moreno Hernández es sindicado como el líder de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte, presuntamente responsable del secuestro de la empresaria Jackeline Salazar Flores, así como de múltiples casos de extorsión a transportistas y comerciantes, hechos que han sido materia de investigación por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional.

El investigado permaneció varios meses en la clandestinidad hasta que fue capturado en septiembre de 2025 en la ciudad de San Lorenzo, en Paraguay. Su entrega a las autoridades peruanas se concretó este miércoles 28 de enero, alrededor de las 7:00 a. m. (hora peruana), en las instalaciones del Grupo Aerotáctico de la Fuerza Aérea Paraguaya, ubicadas en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, en Asunción.

Equipo de la policía trajo devuelto a Erick Moreno Hernández, El Monstruo. (Captura 24 Horas)

El traslado a territorio nacional se realizó a bordo de una aeronave Antonov de la Dirección de Aviación de la PNP, que, según informó el general Arriola, efectuó paradas técnicas en Cochabamba (Bolivia) y posteriormente en Arequipa. El arribo a la Dirección de Aviación Policial, en el Callao, está previsto para las 6:00 p. m., tras lo cual sería conducido de inmediato a la carceleta de la Dircote, en Lima.