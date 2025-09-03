El Ministerio Público informó que el Tercer Equipo de la Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada del Distrito Fiscal de Lima Noroeste consiguió que se dicte 36 meses de prisión preventiva contra Liseth Ruiz Cruz, pareja de Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’.

La mujer es investigada por presuntamente formar parte de la red delictiva ‘Los injertos del cono norte’, dedicada a extorsionar a empresarios, microempresarios, transportistas y colectiveros a través de llamadas, mensajes, audios y videos, a cambio de dinero para no atentar contra ellos ni sus familiares.

Durante la audiencia, el fiscal provincial Edwin Velásquez Velasco expuso los elementos que sustentan la medida coercitiva. Según detalló el Ministerio Público, el órgano jurisdiccional declaró fundado el pedido fiscal.

En este mismo proceso, el representante de la Fiscalía obtuvo prisión preventiva para 20 implicados, comparecencia restringida para cinco y arresto domiciliario para dos. Cabe precisar que Ruiz fue arrestada en junio en Santa Cruz, Bolivia, y entregada al Perú en atención a una orden de detención preliminar.