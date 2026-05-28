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Ingeniería y gobernabilidad

“La ingeniería peruana asume un rol estratégico para impulsar el desarrollo, fortalecer la competitividad y contribuir a la gobernabilidad del país”.

    Edwin Chavarri
    Por

    Decano del Colegio de Ingenieros del Perú

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    Ingeniería en el Perú
    Ingeniería en el Perú

    El Perú atraviesa una etapa decisiva. Frente a los desafíos económicos y sociales, el país necesita decisiones con sustento técnico y visión de futuro. En este contexto, la ingeniería peruana asume un rol estratégico para impulsar el desarrollo, fortalecer la competitividad y contribuir a la gobernabilidad del país.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.