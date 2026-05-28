El Perú atraviesa una etapa decisiva. Frente a los desafíos económicos y sociales, el país necesita decisiones con sustento técnico y visión de futuro. En este contexto, la ingeniería peruana asume un rol estratégico para impulsar el desarrollo, fortalecer la competitividad y contribuir a la gobernabilidad del país.

En el marco del aniversario 64 del Colegio de Ingenieros del Perú y del aniversario institucional 39 del Consejo Departamental de Lima, se presenta la Semana Nacional de la Ingeniería 2026, el encuentro técnico y profesional más importante del país.

Del 23 de mayo al 13 de junio, el CIP Lima será sede de la Semana Nacional de la Ingeniería y de la Convención Nacional de Ingeniería, CONI 2026, bajo el lema “Ingeniería y gobernabilidad”, un espacio presencial y virtual que reunirá a líderes, especialistas, autoridades y profesionales para analizar los desafíos nacionales y generar propuestas técnicas orientadas a la competitividad, modernización y desarrollo del Perú.

Más de 5.000 participantes formarán parte de una agenda nacional que reunirá 35 conferencias magistrales, 35 mesas técnicas, cuatro foros y 16 visitas a operaciones de clase mundial. Asimismo, se desarrollará la Feria Tecnológica de Ingeniería y espacios empresariales orientados a la innovación, articulación institucional y desarrollo productivo, además del Concurso Nacional de Innovación en Ingeniería, actividades culturales y espacios de integración profesional.

La programación estará organizada en nueve ejes temáticos: gobernabilidad, ética e ingeniería pública; planificación nacional y ordenamiento territorial; industria, innovación y desarrollo productivo; gestión del riesgo y seguridad nacional; sostenibilidad y recursos naturales; infraestructura; transición energética; certificación profesional; y transformación digital, inteligencia artificial y gobierno inteligente.

Se abordarán los principales temas que impulsarán el crecimiento y transformación del país: infraestructura, agua, energía, minería, transporte, vivienda, innovación, sostenibilidad y transformación digital.

Un momento central será la presentación del “Compendio nacional de aportes técnicos para la gobernabilidad y el desarrollo del Perú”, elaborado por más de 200 especialistas. Una hoja de ruta con propuestas orientadas a fortalecer la competitividad, modernización y desarrollo sostenible del país.

La Semana Nacional de la Ingeniería 2026 y la CONI 2026 marcarán el inicio de una agenda técnica nacional donde la ingeniería peruana pondrá su conocimiento, experiencia y capacidad de ejecución al servicio de las grandes decisiones que definirán el futuro del Perú.