Perú gana oro en karate; comisión presidida por Sánchez gastó más de S/2 millones; Senamhi alerta de heladas

En el Semáforo de este martes 2 de junio, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, Perú se consagró campeón panamericano femenino de kata al vencer a Brasil, logrando el oro y el pase al Mundial de China 2026, un triunfo que enorgullece al país. Segundo, una comisión presidida por Roberto Sánchez gastó más de S/2 millones sin rendir cuentas, reflejando desorden y falta de transparencia. Finalmente, el Senamhi alertó sobre heladas extremas en la sierra centro-sur, mientras la falta de prevención deja en riesgo a miles de productores.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Perú es campeón Panamericano en Kata

El karate peruano se coronó campeón panamericano femenino de kata. Vencer a Brasil en la final aseguró el oro y el boleto al Mundial de China 2026. Felicitaciones a Ingrid Aranda, Andrea Almarza, Sol Romani y Saida Salcedo por su excelencia. Este triunfo refleja el crecimiento de nuestras artes marciales y enorgullece a la nación. Este resultado pone de manifiesto el potencial de nuestras deportistas y fortalece el legado del karate en el continente. ¡Vamos, Perú!

🔴 Sánchez despilfarró millones en el Congreso

Una comisión presidida por Roberto Sánchez dilapidó más de S/2 millones en salarios durante más de dos años, sin rendir cuentas ni presentar el informe final prometido. Este despilfarro de recursos públicos, mientras el país espera soluciones urgentes, revela una grave falta de responsabilidad y transparencia. ¿Cómo puede aspirar a la presidencia quien no administra siquiera un encargo técnico con rigor? La ciudadanía exige explicaciones, sanciones y rendición de cuentas, no promesas vacías que dañan la confianza pública.

🔴 El Senamhi alerta por temperaturas mínimas

El Senamhi advirtió de heladas de hasta -12°C y vientos de 45 km/h en la sierra centro-sur, amenazando cosechas y ganado. Sin embargo, la falta de acciones preventivas oportunas por parte de gobiernos regionales y Midagri deja expuestos a miles de pequeños productores. Mientras se anuncian heladas, ¿dónde están los kits antibrina y los refugios para animales? La inacción frente a anuncios claros es negligencia pura. Se requiere urgente despliegue de ayuda.