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Perú gana oro en karate; comisión presidida por Sánchez gastó más de S/2 millones; Senamhi alerta de heladas

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este martes 2 de junio.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

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    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Equipo peruano de Kata gana medalla de oro en Panamericano de Karate (Foto: Andina)
    Equipo peruano de Kata gana medalla de oro en Panamericano de Karate (Foto: Andina)

    En el Semáforo de este martes 2 de junio, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, Perú se consagró campeón panamericano femenino de kata al vencer a Brasil, logrando el oro y el pase al Mundial de China 2026, un triunfo que enorgullece al país. Segundo, una comisión presidida por Roberto Sánchez gastó más de S/2 millones sin rendir cuentas, reflejando desorden y falta de transparencia. Finalmente, el Senamhi alertó sobre heladas extremas en la sierra centro-sur, mientras la falta de prevención deja en riesgo a miles de productores.

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