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El próximo quinquenio

“Se requiere de una sociedad vigilante y activa para evitar descalabros mayores y forzar la implementación de políticas sensatas”.

    Martín Tanaka
    Por

    Profesor principal en la PUCP e investigador en el IEP

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    Foto: ANDINA/Vidal Tarqui Palomino
    Foto: ANDINA/Vidal Tarqui Palomino

    Una manera más de evaluar los desafíos que tenemos por delante es especular sobre qué características tendría el futuro gobierno.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.