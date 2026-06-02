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El Acuerdo Nacional en el debate

“No se trata solo de un espacio más: es probablemente el único espacio que nos separa de ser un Estado anárquico”.

    Erick Iriarte
    Por

    Abogado especialista en derecho digital

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    El Foro del Acuerdo Nacional emitió un pronunciamiento tras la reunión en la Sala Puruchuco del Centro de Convenciones de Lima, en el distrito de San Borja. (Foto: Presidencia)
    El Foro del Acuerdo Nacional emitió un pronunciamiento tras la reunión en la Sala Puruchuco del Centro de Convenciones de Lima, en el distrito de San Borja. (Foto: Presidencia)
    / Olea

    Si alguien me preguntara dónde puede encontrarse la visión de país que tiene el Perú, mi respuesta sería, sin la menor duda, el Acuerdo Nacional. Instrumento que se comenzó a diseñar en el gobierno transitorio del presidente Paniagua y que se estableció hace casi 25 años.

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