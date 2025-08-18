Una fuerte explosión alteró la calma de San Pedro de Carabayllo el último fin de semana. El estallido dañó ventanas y una puerta metálica en la vivienda donde debería cumplirse el arresto domiciliario de Martina Hernández, madre de alias “El Monstruo”.

De acuerdo con 24 Horas, el inmueble figura en el expediente judicial como la dirección consignada por la defensa de Hernández para que la mujer, artesana de oficio, cumpla 36 meses de arresto domiciliario bajo vigilancia electrónica.

La Fiscalía había cuestionado la medida por falta de sustento médico en su historial clínico y presentó una apelación.

La propiedad afectada pertenecería a un hombre cercano a Hernández, según la documentación del caso. En los últimos días, este habría recibido mensajes sospechosos en su celular, lo que refuerza las sospechas de un ataque planificado. Vecinos señalaron que anteriormente funcionaba allí un taller, actualmente inactivo.

Tras el atentado, efectivos de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) y agentes de la comisaría de San Pedro de Carabayllo llegaron a la zona para acordonar el área y realizar las diligencias correspondientes.

Arresto domiciliario para madre del ‘Monstruo’

El Poder Judicial dictó 36 meses de arresto domiciliario contra Martina Esther Hernández de la Cruz, madre de Erick Luis Moreno Hernández, conocido como ‘El Monstruo’.

Ella es investigada por su presunta participación en la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’, supuestamente encabezada por su hijo, actualmente prófugo.

La medida fue emitida por el juez Roberth Rimachi Pilco, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla, luego de aceptar el pedido de la defensa, que alegó que la imputada sufre fracturas cervicales que le impedirían afrontar prisión preventiva.