En un exitoso operativo realizado la madrugada de este lunes 18 de agosto, agentes de la Policía Nacional del Perú lograron la captura de Juan Carlos Aguirre Puma, alias ‘El Chiki’, considerado el brazo armado de Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’, cabecilla de la peligrosa organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’.
La intervención se ejecutó en una vivienda de tres pisos ubicada en la cuadra 9 de la avenida Metropolitana, en el distrito de Comas, inmueble que había sido alquilado semanas atrás por una mujer vinculada también a la red delictiva.
Durante la operación, los efectivos incautaron una mochila con ocho armas de fuego —incluida una de gran alcance—, municiones y artefactos explosivos, lo que evidenciaría que ‘El Chiki’ estaba a punto de ejecutar un nuevo ataque extorsivo en Lima Norte.
“En base a la data importante que hemos venido recogiendo de fuente humana, de los trabajos de campo, de los diferentes órganos de inteligencia que nos alimentan de esta data importantísima para poder lograr estas capturas. En ellas incautamos estos armamentos que no lo va a tener cualquier banda”, explicó el coronel PNP Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigación de Robos, en declaraciones a América Noticias.
El inmueble habría sido alquilado por una mujer hace dos meses y servía como base itinerante, cambiada constantemente por la organización para evitar ser ubicada por la policía. “El propietario nos ha hecho conocer a la mujer que habría alquilado (el inmueble) y que, presuntamente, integraría la misma banda que este sujeto conocido”, agregó Montúfar.
Según las autoridades, alias ‘Chiki’, de 39 años, no solo era el encargado de coordinar los ataques armados, sino que también reclutaba a nuevos delincuentes para la organización. Se le vincula directamente con la reciente muerte de un vigilante de mercado ocurrida el 12 de agosto.
La detención de ‘Chiki’ es considerada crucial para desarticular la logística de la banda criminal. Además, se investiga el origen del arsenal incautado, que podría estar relacionado con una red de robo de armas a personal de seguridad privada. La Policía continúa con las pesquisas para determinar la extensión de esta red de suministro.
