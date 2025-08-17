MDN
Un padre enseña a su hija a montar bicicleta durante las celebraciones del Día del Niño en un parque de Lima. Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec
  • Las cometas llenaron de color el cielo mientras familias compartían una jornada recreativa por el Día del Niño. Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec
  • Madres e hijos participaron en actividades al aire libre, disfrutando juntos de la fecha especial. Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec
  • El juego y la diversión fueron protagonistas en los parques de la capital durante el Día del Niño. Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec
  • La bicicleta se convirtió en una de las actividades favoritas para celebrar el Día del Niño en Lima. Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec
  • Niños de todas las edades disfrutaron de actividades recreativas acompañados de sus padres. Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec
  • Niños disfrutan jugando con un balón mientras celebraban el Día del Niño. Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec
  • El Día del Niño reunió a familias enteras que celebraron con picnics al aire libre en la capital. Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec
Redacción EC
Este domingo 17 de agosto, miles de familias en Lima salieron a celebrar el en distintos puntos de la ciudad. Los parques se llenaron de juegos, cometas, bicicletas y sonrisas, en una jornada pensada para rendir homenaje a los más pequeños del hogar.

La fecha, que se conmemora cada tercer domingo de agosto, busca reconocer la importancia de la infancia y recordar el compromiso de la sociedad con su protección y bienestar.

Este año, las familias optaron por actividades al aire libre como paseos en bicicleta, partidos improvisados de fútbol y dinámicas de integración, en un ambiente marcado por la alegría y la unión.

En varios distritos, padres y madres compartieron momentos de recreación con hijos de todas las edades, desde los más pequeños hasta adolescentes.

La conmemoración del Día del Niño tiene un trasfondo histórico que trasciende fronteras. Sus orígenes se remontan a la década de 1920, cuando diversos países empezaron a establecer jornadas especiales para resaltar el valor de la niñez.

En 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño, y en 1989 se firmó la Convención sobre los Derechos del Niño, consolidando un marco global de protección a la infancia.

Hoy, más de seis décadas después, la fecha se celebra alrededor del mundo, recordando que cada niño merece crecer en un entorno seguro, con amor y oportunidades.

