La sierra centro y sur del país soportará precipitaciones de diversa intensidad —incluyendo lluvia, nieve, granizo y aguanieve— desde hoy domingo 17 hasta el martes 19 de agosto, según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

De acuerdo con el aviso meteorológico N.° 280, de nivel de alerta amarillo, se esperan acumulados de 8 mm/día en la sierra centro y hasta 10 mm/día en la sierra sur. En localidades sobre los 4,000 metros de altitud podrían registrarse nevadas con acumulados próximos a 5 centímetros de espesor.

Las precipitaciones alcanzarán a once regiones del país y estarán acompañadas de tormentas eléctricas, granizadas y fuertes vientos. (Foto: Andina)

Asimismo, se anticipa la ocurrencia de granizo en zonas ubicadas por encima de los 2,800 metros sobre el nivel del mar, acompañada de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 50 km/h. Estos fenómenos están vinculados a la presencia de la DANA (Depresión Aislada de Altos Niveles) “Oriana”.

Los departamentos comprendidos en la alerta son Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Pasco y Puno.

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a las autoridades locales verificar que las rutas de evacuación estén despejadas y señalizadas, además de garantizar la disponibilidad de centros de salud, comisarías y compañías de bomberos. También sugirió a la población reforzar los techos de sus viviendas y coordinar sistemas de alerta temprana mediante silbatos, campanas, alarmas o sirenas.

El COEN (Centro de Operaciones de Emergencia Nacional) informó que mantiene un monitoreo permanente de las regiones afectadas, en coordinación con las autoridades regionales y locales, para atender cualquier emergencia derivada de este fenómeno meteorológico.