La sierra centro y sur del país soportará precipitaciones de diversa intensidad —incluyendo lluvia, nieve, granizo y aguanieve— desde hoy domingo 17 hasta el martes 19 de agosto, según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).
LEE: Censo 2025: Así recolectarán datos en condominios y edificios de todo el Perú
De acuerdo con el aviso meteorológico N.° 280, de nivel de alerta amarillo, se esperan acumulados de 8 mm/día en la sierra centro y hasta 10 mm/día en la sierra sur. En localidades sobre los 4,000 metros de altitud podrían registrarse nevadas con acumulados próximos a 5 centímetros de espesor.
Asimismo, se anticipa la ocurrencia de granizo en zonas ubicadas por encima de los 2,800 metros sobre el nivel del mar, acompañada de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 50 km/h. Estos fenómenos están vinculados a la presencia de la DANA (Depresión Aislada de Altos Niveles) “Oriana”.
Los departamentos comprendidos en la alerta son Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Pasco y Puno.
Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a las autoridades locales verificar que las rutas de evacuación estén despejadas y señalizadas, además de garantizar la disponibilidad de centros de salud, comisarías y compañías de bomberos. También sugirió a la población reforzar los techos de sus viviendas y coordinar sistemas de alerta temprana mediante silbatos, campanas, alarmas o sirenas.
MÁS: Pisco: se cumplen 18 años desde que el terremoto de magnitud 7.9 dejó más de 500 muertes
El COEN (Centro de Operaciones de Emergencia Nacional) informó que mantiene un monitoreo permanente de las regiones afectadas, en coordinación con las autoridades regionales y locales, para atender cualquier emergencia derivada de este fenómeno meteorológico.
TE PUEDE INTERESAR
- César Acuña solicita al Gobierno declare estado de sitio a Trujillo tras atentado
- Trujillo: atentado con explosivos deja tres heridos y más de 20 viviendas dañadas
- Dina Boluarte en Santa Rosa de Loreto: “Nuestra soberanía no está en discusión”
- Ministro del Interior en Trujillo: No se trataría de extorsión, sino disputa entre organizaciones criminales
- Atentado en Trujillo: así quedaron viviendas tras explosión en avenida Perú | FOTOS
Contenido sugerido
Contenido GEC