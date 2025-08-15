El 15 de agosto de 2007, a las 6:41 p. m., el Perú vivió el desastre más devastador del siglo XXI: un terremoto de magnitud 7.9 que arrasó a las provincias de Pisco, Chincha, Ica y Cañete. Las cifras oficiales del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) fueron demoledoras, pues se contabilizaron 596 personas fallecidas, más de 1,200 heridas y 655,674 afectadas.
Con una intensidad IX en la escala de Mercalli, el sismo también dejó su huella de destrucción en Yauyos (Lima) y en Huaytará y Castrovirreyna (Huancavelica).
Un total de 76,000 viviendas quedaron inhabitables y los daños materiales alcanzaron los 450 millones de dólares. Pero el golpe más duro fue humano: familias que perdieron hasta diez seres queridos en un solo instante.
Pisco conmemora su pérdida
Esta mañana, como cada año, el cementerio general de Pisco abrió temprano. Decenas de familias llegaron con flores, velas y oraciones. Limpiaron nichos, colocaron arreglos y compartieron recuerdos. Para muchos, el dolor sigue tan vivo como el primer día.
A las 3:00 p. m., en la ciudad y en todo el Perú se realizará un simulacro multipeligro nacional coordinado por Defensa Civil. Se desplegará en la Plaza de Armas, mercados y colegios, buscando reforzar la cultura de prevención en una región que vive sobre una zona de riesgo geológico: el “Cinturón de Fuego del Pacífico”.
Aunque en 18 años se han logrado avances significativos en la reconstrucción, persisten deudas profundas. Hasta 2023, solo el 30% de los colegios dañados en Ica habían sido reconstruidos. El patrimonio histórico, la regularización de la propiedad y la reactivación económica siguen en lista de espera.
La tragedia no fue solo natural. En los meses posteriores, la corrupción desvió donaciones y entorpeció la reconstrucción. Ese recuerdo de abandono y promesas incumplidas acompaña cada aniversario.
Hoy, Pisco no solo recuerda a sus muertos, exige que la memoria se convierta en prevención.
