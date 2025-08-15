El 15 de agosto de 2007, a las 6:41 p. m., el Perú vivió el desastre más devastador del siglo XXI: un terremoto de magnitud 7.9 que arrasó a las provincias de Pisco, Chincha, Ica y Cañete. Las cifras oficiales del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) fueron demoledoras, pues se contabilizaron 596 personas fallecidas, más de 1,200 heridas y 655,674 afectadas.

Con una intensidad IX en la escala de Mercalli, el sismo también dejó su huella de destrucción en Yauyos (Lima) y en Huaytará y Castrovirreyna (Huancavelica).

Un total de 76,000 viviendas quedaron inhabitables y los daños materiales alcanzaron los 450 millones de dólares . Pero el golpe más duro fue humano: familias que perdieron hasta diez seres queridos en un solo instante.

La Reserva Nacional de Paracas tras el tsunami generado por el terremoto de Pisco de 2007. FOTO: ROLLY REYNA/EL COMERCIO

Pisco conmemora su pérdida

Esta mañana, como cada año, el cementerio general de Pisco abrió temprano. Decenas de familias llegaron con flores, velas y oraciones. Limpiaron nichos, colocaron arreglos y compartieron recuerdos. Para muchos, el dolor sigue tan vivo como el primer día.

Autoridades y residentes de Pisco conmemoran los 18 años desde que ocurrió el devastador terremoto de 7.9 de magnitud. Foto: Municipalidad Provincial de Pisco

A las 3:00 p. m., en la ciudad y en todo el Perú se realizará un simulacro multipeligro nacional coordinado por Defensa Civil. Se desplegará en la Plaza de Armas, mercados y colegios, buscando reforzar la cultura de prevención en una región que vive sobre una zona de riesgo geológico: el “Cinturón de Fuego del Pacífico”.

Aunque en 18 años se han logrado avances significativos en la reconstrucción, persisten deudas profundas. Hasta 2023, solo el 30% de los colegios dañados en Ica habían sido reconstruidos. El patrimonio histórico, la regularización de la propiedad y la reactivación económica siguen en lista de espera.

El Segundo Simulacro Nacional se efectuará el viernes 15 de agosto, iniciando puntualmente a las 3:00 p.m. | Foto: Andina

La tragedia no fue solo natural. En los meses posteriores, la corrupción desvió donaciones y entorpeció la reconstrucción. Ese recuerdo de abandono y promesas incumplidas acompaña cada aniversario.

Hoy, Pisco no solo recuerda a sus muertos, exige que la memoria se convierta en prevención.