Luego del atentado con explosivos a un vivienda en la cuadra 8 de la avenida Perú, en la ciudad de Trujillo, que dejó el saldo de tres heridos y 20 casas con paredes, puertas y lunas destruidas, el gobernador de La Libertad, César Acuña Peralta, se pronunció al respecto.

A través de sus redes sociales, el líder de Alianza Para el Progreso (APP), indicó que ya solicitó al Gobierno de Dina Boluarte declare en estado de sitio a Trujillo y calificó el ataque como terrorista.

“Exijo aplicar el artículo 137 de la Constitución del Perú. Y tiene que salir, y ese es el pedido del gobernador. Hay que prevenir. Lo de anoche es un acto terrorista”, sostuvo.

Además, el excongresista exigió al Ejecutivo y al Legislativo promulgar de manera urgente la Ley de Terrorismo Urbano pues la ciudad de Trujillo necesita de acciones inmediatas para frenar esta ola de violencia.

“Que demuestren que están interesados en trabajar por la seguridad del Perú, no se pueden lavar las manos”, apuntó Acuña.

Exijo al Gobierno y al Congreso promulgar de manera urgente la Ley de Terrorismo Urbano. Trujillo necesita acciones firmes para enfrentar a la delincuencia y vivir en paz. ⚖️🚓🇵🇪 pic.twitter.com/OAD21DGP5F — César Acuña Peralta (@CesarAcunaP) August 15, 2025

En otro momento de su mensaje, el también ex candidato presidencial envió su apoyo y se solidarizó con las familias afectadas con las que trabajará para que reciban todo el soporte que necesitan tras el ataque.

¿Quienes realizaron el atentado en Trujillo?

Se manejan varias hipótesis sobre quienes estarían detrás esta agresión. Primeras informaciones señalan que se debe a la lucha por el control de zonas a manos de organizaciones criminales como ‘Los Pulpos’ y ‘La Jauría’. Estas se dedican a la extorsión, cobro de cupos y también están relacionadas a la minería ilegal.

“La hipótesis que maneja el Departamento de Investigación Criminal de la Policía Nacional es que no se trataría de un tema de extorsión, sino de una disputa entre organizaciones criminales por espacios territoriales”, resaltó el ministro del Interior, Carlos Malaver Odias.