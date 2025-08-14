Sheyla Gutierrez Rocillo, ciudadana peruana que viajó a Estados Unidos junto a sus tres hijos y su pareja en busca de un mejor futuro, permanece desaparecida desde el pasado sábado 9 de agosto. Su familia en Perú teme que esté en peligro, luego de que denunciara episodios de violencia física y psicológica por parte de su conviviente.

Helga Rocillo, madre de Sheyla, relató a Latina Noticias que ese día sostuvo una videollamada con su hija, en la que esta le contó que iba a denunciar a su pareja y padre de sus tres hijos, Josimar Cabrera Cornejo, por maltrato. “Me contaba que Josimar le pegaba, la maltrataba e incluso le había pegado a mi último nieto, de tres años, le había tirado una cachetada”, señaló.

Desde entonces, la mujer no ha vuelto a comunicarse con su familia. Helga asegura que el domingo habló con Josimar, quien le dijo que “Migraciones se llevó” a Sheyla. Sin embargo, las autoridades migratorias estadounidenses no la han reportado como detenida, señala su familia.

El paradero de sus niños, de 9, 5 y 3 años también es desconocido, pues Cabrera afirma estar también en custodia de Migraciones.

La pareja vivía en un condominio en California desde el 2023. Una cámara de seguridad registró a Josimar arrastrando una sábana con un bulto pesado, hecho que ha encendido las alarmas .

Josimar Cabrera Cornejo, pareja y padre de los menores desaparecidos, no brinda detalles sobre el paradero de su familia, por lo que es considerado el principal sospechoso de la desaparición de Sheyla y sus tres menores hijos. Foto: Facebook/Josimar JJ Cabrera

La madre de Sheyla ha enviado una carta al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) para solicitar ayuda para intensificar la búsqueda en territorio estadounidense; sin embargo, aún no recibe respuesta.

Por otro lado, los padres de Josimar, Fidel Cabrera y Soraya Cornejo, no han brindado información sobre el paradero de sus nietos ni de su nuera, denunció la madre de Sheyla. Según Helga, intentan desviar el tema y evitar dar razones sobre la desaparición de la familia y que, presuntamente, mantienen comunicación con el sospechoso de la desaparición de la joven y sus tres hijos.

