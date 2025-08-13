Una exfiscal anticorrupción de la Nación sufrió un violento atentado en su domicilio, ubicado en la zona de Collique en el distrito de Comas. Los delincuentes rociaron gasolina y quemaron por completo su vehículo y dañó parte de la fachada de su vivienda de cuatro pisos.

Según América Noticias, el ataque ocurrió al promediar las tres de mañana de hoy, miércoles 13 de agosto, cuando un sujeto desconocido llegó al auto estacionado y sin remordimiento lo incineró. Producto del fuego, un segundo vehículo estuvo a punto de arder. La víctima no descarta represalias por su labor pasada.

Al lugar del atentado llegó personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) y en encontró una galonera con restos de combustible y una prenda empapada utilizada para iniciar el fuego.

La afectada, que en todo momento su identidad en reserva, precisó que hace dos años dejó su cargo, pero aún está vinculada a casos en etapa de sentencia.

Ella está preocupada pues en el inmueble viven, además, su madre, su sobrina y su hija menor.

“No recibí amenazas ni extorsiones previas, pero Collique es una zona con alta incidencia delictiva. No descarto que se trate de represalias por mi trabajo anterior. Pido al ministro del Interior mayor control y acciones inmediatas”, declaró.

La zona está acordonada para las diligencias de criminalística. También, se examinarán las imágenes de cámaras de seguridad que muestran al sospechoso minutos antes del atentado.