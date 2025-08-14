La noche del miércoles, un bus de TransLima fue atacado a balazos en su paradero final, ubicado en la avenida Izaguirre, en el distrito de Los Olivos. El atentado dejó como saldo al conductor herido, en medio de una creciente ola de extorsiones que afecta a las empresas de transporte público.
De acuerdo con las primeras informaciones, el vehículo —que formaba parte de una flota de 60 unidades que cubren la ruta desde San Martín de Porres hasta Jesús María— recibió al menos siete disparos. Tres de ellos impactaron directamente en el chofer, hiriéndolo en las extremidades.
LEE: Policías sin chalecos para patrullar, pero autos de lujo para generales: ¿qué pasa en la PNP?
En la ventana del conductor se contabilizaron tres agujeros de bala, evidencia de la violencia del ataque. El trabajador fue auxiliado de inmediato por sus compañeros y vecinos, y actualmente se encuentra estable en un centro de salud.
Al momento del atentado no había pasajeros a bordo.
La Policía investiga el caso como parte de una serie de ataques vinculados a bandas de extorsionadores. Según testimonios de los propios conductores, al menos tres organizaciones criminales estarían operando contra la empresa, exigiendo pagos de 15 soles diarios por cada bus a cambio de “seguridad”.
No es el primer incidente violento que sufre TransLima. Hace aproximadamente dos meses, otro conductor de la misma compañía fue baleado cuando se encontraba por llegar a su paradero final, lo que ha generado un clima de miedo entre los trabajadores. En aquella ocasión, el chofer también logró salvar su vida.
