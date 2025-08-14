Luego de diez meses del inicio de los primeros trabajos para la instalación del Corredor Turístico Miraflores-Barranco, la obra finalmente será inaugurada el próximo miércoles 20 de agosto. La Municipalidad de Miraflores, a través de su área de Protocolo, envió las primeras invitaciones para el evento, que se desarrollará en el Malecón de la Reserva.

La actividad será presidida por el alcalde de Miraflores, Carlos Canales. Ello, luego de que a fines de julio se iniciara el proceso de recepción de la obra, según informó el propio municipio a El Comercio.

El pasado 26 de julio, el nuevo puente del Corredor Turístico Miraflores–Barranco también superó satisfactoriamente una prueba de carga estructural con cuatro camiones que, en conjunto, alcanzaron un peso de 60 toneladas, equivalente a 60 mil kilos.

Esta prueba, contemplada en el Manual de Puentes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), busca verificar que la infraestructura soporte de manera segura las cargas previstas en su diseño.

El corredor conectará el Parque Salazar (Miraflores) - Paseo Sáenz Peña (Barranco). Foto: Antonio Melgarejo. / ANTONIO MELGAREJO

Este puente de 112 metros de longitud conectará el Malecón Armendáriz de Miraflores con el Malecón Paul Harris de Barranco. Estará destinado exclusivamente a peatones y ciclistas, según manifestó el alcalde de la comuna miraflorina.

Vale recordar que los trabajos del corredor quedaron paralizados en diciembre del 2024, luego de que la Municipalidad de Miraflores resolviera el contrato con la empresa que estaba a cargo de la obra, Incot S.A.C., debido a incumplimientos que impidieron su avance.

Ya en marzo de este año, la Municipalidad de Miraflores confirmó la adjudicación del saldo de obra del Corredor Turístico Miraflores-Barranco al Consorcio Costa Verde.

Luego, un informe emitido el 9 de julio por la Contraloría reveló cuatro problemas técnicos y administrativos en la ejecución de los trabajos del saldo de obra del Corredor Turístico Miraflores-Barranco . Sin embargo, durante sesión ordinaria del Concejo Municipal, realizada el 17 de julio, el alcalde Canales aseguró que cada una de las observaciones ya ha sido subsanada.

