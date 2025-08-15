Un violento atentado con explosivos en Trujillo dejó como saldo tres heridos y 20 viviendas dañadas debido a la onda expansiva. Además, durante varias horas se cortó el fluido eléctrico. El hecho ocurrió en la avenida Perú, cerca a la plaza de armas.

El lugar permanece cercado por la Policía Nacional del Perú (PNP), que ya inició las investigaciones de rigor. También ha llegado el ministro del Interior, Carlos Malaver junto a una comitiva para supervisar dichas acciones.

“No se trataría de un tema de extorsión, sino de una disputa entre organizaciones criminales por espacios territoriales”, dijo a los medios.

Las víctimas presentaban cortes y contusiones producto de la caída de vidrios, fueron llevadas al hospital Víctor Lazarte Echegaray, donde permanecen bajo observación médica. Afortunadamente, no se reportaron muertos.

Cabe señalar que en regiones como La Libertad, Piura y Lambayeque sufren ataque constantes debido a la creciente ola de violencia en el norte del país.