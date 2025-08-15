El atentado ocurrió pasada las 10 de la noche en la ciudad de Trujillo. Foto: @ntrujillo_pe
Ataque en Trujillo deja tres heridos y 20 casas dañadas
Ataque en Trujillo deja tres heridos y 20 casas dañadas

  El atentado ocurrió pasada las 10 de la noche en la ciudad de Trujillo.
    El atentado ocurrió pasada las 10 de la noche en la ciudad de Trujillo. Foto: @ntrujillo_pe

  Personal de la PNP no descarta que se trate de una disputa entre bandas criminales.
    Personal de la PNP no descarta que se trate de una disputa entre bandas criminales. Foto: @ntrujillo_pe

  El ministro del Interior llegó a supervisar las acciones que determinarán a los responsables.
    El ministro del Interior llegó a supervisar las acciones que determinarán a los responsables. Foto: Mininter

  Afortundamente no se reportó ningún fallecido durante la explosión.
    Afortundamente no se reportó ningún fallecido durante la explosión. Foto: @ntrujillo_pe

  La onda expansiva dejó sin luz gran parte de la zona.
    La onda expansiva dejó sin luz gran parte de la zona. Foto: @ntrujillo_pe

  Las cámaras de seguridad en los alrededores serán importantes para localizar a los responsables.
    Las cámaras de seguridad en los alrededores serán importantes para localizar a los responsables. Foto: @ntrujillo_pe

  El norte del país se ha convertido en foco de la delincuencia que parece no tener fin.
    El norte del país se ha convertido en foco de la delincuencia que parece no tener fin. Foto: @ntrujillo_pe

Redacción EC
Un violento atentado con en dejó como saldo tres heridos y 20 viviendas dañadas debido a la onda expansiva. Además, durante varias horas se cortó el fluido eléctrico. El hecho ocurrió en la avenida Perú, cerca a la plaza de armas.

El lugar permanece cercado por la Policía Nacional del Perú (PNP), que ya inició las investigaciones de rigor. También ha llegado el ministro del Interior, Carlos Malaver junto a una comitiva para supervisar dichas acciones.

No se trataría de un tema de extorsión, sino de una disputa entre organizaciones criminales por espacios territoriales”, dijo a los medios.

Las víctimas presentaban cortes y contusiones producto de la caída de vidrios, fueron llevadas al hospital Víctor Lazarte Echegaray, donde permanecen bajo observación médica. Afortunadamente, no se reportaron muertos.

Cabe señalar que en regiones como La Libertad, Piura y Lambayeque sufren ataque constantes debido a la creciente ola de violencia en el norte del país.

