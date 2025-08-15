Carlos Malaver ya se encuentra inspeccionando la zona donde ocurrió el ataque. Foto: Mininter
Carlos Malaver ya se encuentra inspeccionando la zona donde ocurrió el ataque. Foto: Mininter
Redacción EC
Redacción EC

El ministro del Interior, Carlos Malaver, indicó que el atentado en la ciudad de , región La Libertad, que dejó como saldo tres heridos y al menos 20 casas dañadas por la onda expansiva, no se trataría de un acto de como tal, sino más bien de una disputa territorial entre organizaciones criminales.

Desde la zona del ataque y acompañado de una comitiva especializada para supervisar las acciones de investigación, el titular del Mininter precisó que también existe la “posibilidad” de que se trate de una pugna de “espacios para la extorsión”.

Segundo Simulacro Nacional Multipeligro 2025: hoy se realizará


TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC