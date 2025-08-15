El ministro del Interior, Carlos Malaver, indicó que el atentado en la ciudad de Trujillo, región La Libertad, que dejó como saldo tres heridos y al menos 20 casas dañadas por la onda expansiva, no se trataría de un acto de extorsión como tal, sino más bien de una disputa territorial entre organizaciones criminales.

Desde la zona del ataque y acompañado de una comitiva especializada para supervisar las acciones de investigación, el titular del Mininter precisó que también existe la “posibilidad” de que se trate de una pugna de “espacios para la extorsión”.