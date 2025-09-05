En el mes del niño, reflexionamos sobre la importancia de brindarles a los más pequeños el apoyo que necesitan para un desarrollo saludable. Un aspecto fundamental en este proceso es el diagnóstico temprano de trastornos del neurodesarrollo, un paso crucial para garantizar que los niños reciban la atención y tratamiento adecuados en el momento indicado.

A lo largo de los años, se ha demostrado que una intervención temprana puede marcar una diferencia significativa en la vida de los niños, ayudándolos a superar obstáculos y a desarrollar sus capacidades al máximo. Reconocer señales tempranas y buscar el apoyo necesario no solo mejora la calidad de vida del niño, sino que también fortalece a las familias en su proceso de acompañamiento.

Este mes, es el momento perfecto para concienciar a las familias sobre la importancia de observar de cerca el desarrollo de sus hijos y de no dudar en buscar ayuda profesional ante cualquier inquietud. Con cada vez más especialistas comprometidos en ofrecer diagnósticos precisos y soluciones efectivas, el acceso a la atención adecuada se ha ido acercando a más personas.

En este sentido la Dra. María Del Carmen Rodríguez, directora Médica General de ARIE señala: “En ARIE apostamos por la innovación tecnológica como aliada en la neurorehabilitación infantil. Las herramientas de vanguardia que incorporamos —como la neuromodulación no invasiva, sistemas interactivos de atención, biofeedback y tecnologías sensoriales— permiten estimular el desarrollo cerebral de manera eficaz y motivadora. Estas tecnologías no sustituyen la intervención humana, sino que la potencian. Se integran en planes personalizados que favorecen la atención, el aprendizaje, la regulación emocional y la autonomía del niño. Nuestro objetivo es claro: acompañar cada proceso con ciencia, empatía y compromiso”

Con la reciente apertura de su nueva sede en Magdalena, ARIE reafirma su liderazgo en el mercado, ofreciendo un espacio más accesible para las familias de Lima y garantizando que más niños reciban el apoyo que necesitan. Esta nueva sede no solo amplía la cobertura de ARIE, sino que también fortalece su compromiso con la comunidad, brindando servicios especializados y de calidad en el diagnóstico y tratamiento temprano de trastornos del neurodesarrollo.

Es fundamental recordar que, cuando se trata del bienestar de nuestros niños, el tiempo es un factor decisivo. Invertir en un diagnóstico temprano no solo cambia el futuro del niño, sino que también promueve una comunidad más sana y consciente de sus necesidades.

Para más información sobre cómo identificar señales tempranas y dónde encontrar ayuda, no dudes en ponerte en contacto con los especialistas de ARIE - Instituto para el Desarrollo Infantil.