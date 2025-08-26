En el marco del Día Nacional de la Salud y el Buen Trato al Paciente, que se conmemora el 13 de agosto, y el Día del Niño, que se celebra el 17 de agosto, la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) presentó el libro “Manos de superhéroe” en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja (INSN-SB), para visibilizar el lavado de manos como acto importante para el cuidado integral de la salud.

La presentación contó con la participación de Ana Peña Cardoza, jefa institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, y la doctora Zulema Tomas Gonzales, directora general del INSN-SB, así como de niños y niñas que se atienden en el hospital, quienes disfrutaron de una mediación de lectura musicalizada del libro.

“Lavarse las manos puede parecer un acto pequeño, pero es, en realidad, un acto de amor que puede salvar vidas. Es protegernos y proteger a quienes amamos. Y cuando esta enseñanza llega envuelta en una historia llena de ternura, humor e imaginación, se convierte en un recuerdo imborrable para niñas y niños”, señaló la funcionaria.

La publicación, escrita e ilustrada por Christian Ayuni, fue editada e impresa por la Biblioteca Nacional, con el apoyo y la colaboración del equipo médico del INSN-SB, y forma parte de la colección “Lectura que cura”, una iniciativa literaria de alta calidad estética que busca acompañar y reconfortar a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Las autoridades celebraron la fuerza de las historias para sanar, la unión de instituciones comprometidas con la niñez y el poder de la lectura y la imaginación para transformar realidades.

La colección “Lectura que cura” se enmarca dentro del servicio de extensión bibliotecaria que lleva el mismo nombre, y que tiene como misión llevar historias y palabras de aliento a quienes más lo necesitan, sobre todo en entornos hospitalarios.

Asimismo, “Manos de superhéroe” es una historia que une la educación en higiene con valores como la empatía, la solidaridad y la alegría, incluso en contextos de incertidumbre.

Killa y Nico, los protagonistas del libro, muestran cómo el juego, la imaginación y los gestos de cuidado se convierten en superpoderes para aprender a cuidarse y enfrentar momentos difíciles.