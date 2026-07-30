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Resumen

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Niñas en la biblioteca comunal de San Pedro de Carabayllo, donde nació el texto "Érase una vez en Carabayllo: la ciudad narrada por sus niños".
Niñas en la biblioteca comunal de San Pedro de Carabayllo, donde nació el texto "Érase una vez en Carabayllo: la ciudad narrada por sus niños".
/ César Campos
Por Alfonso Rivadeneyra García

“A veces nos quejamos de lo lejos que queda, del polvo o del camino. Pero cuando estás allí, cuando el sol empieza a caer y pinta de dorado las paredes antiguas, entiendes que esa distancia también ayuda a proteger lo auténtico”.