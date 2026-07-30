La Biblioteca Nacional presentó en la FIL Lima 2026 su colección de libros interculturales
La Biblioteca Nacional presentó en la FIL Lima 2026 su colección de libros interculturales
Por Redacción EC

La Biblioteca Nacional del Perú (BNP) presentó su colección de libros interculturales en la 30.ª Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima 2026), una propuesta editorial que busca preservar, difundir y acercar el patrimonio bibliográfico nacional a más peruanos mediante publicaciones bilingües en lenguas originarias.

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