La Biblioteca Nacional del Perú (BNP) presentó su colección de libros interculturales en la 30.ª Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima 2026), una propuesta editorial que busca preservar, difundir y acercar el patrimonio bibliográfico nacional a más peruanos mediante publicaciones bilingües en lenguas originarias.

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La actividad congregó a Elena Montalvo, Gerson Rivera, Malkiel Moreno, Consuelo Amat de León y Pepita García Miró, quienes reflexionaron sobre el valor de la literatura como herramienta para fortalecer la identidad, promover el diálogo intercultural y garantizar el acceso democrático al conocimiento.

Durante la presentación se dio a conocer una colección que reúne obras emblemáticas de la literatura peruana traducidas al quechua, shipibo-konibo, ashaninka y awajún, entre ellas Paco Yunque, de César Vallejo; El hipocampo de oro, de Abraham Valdelomar; y Fábulas quechuas, de Adolfo Vienrich.

Asimismo, se destacaron publicaciones como Narraciones de la Amazonía, Canciones viajeras, A silbido y palmoteo, Las brujas de Cachiche y Entre olas y encantos, títulos que reflejan la riqueza cultural y lingüística del país y que forman parte de una estrategia editorial orientada a preservar las lenguas originarias y ampliar el acceso a contenidos de calidad para públicos diversos.

Como parte de la jornada, la BNP también presentó sus plataformas digitales, que ponen gratuitamente a disposición de la ciudadanía libros digitales, audiolibros, videolibros y publicaciones accesibles en lenguas originarias y en lengua de señas peruana, reafirmando su apuesta por una lectura inclusiva y sin barreras.

Con esta actividad, desarrollada en el Auditorio Laura Riesco de la FIL Lima 2026, la institución consolidó su rol en la promoción de la diversidad cultural y el acceso universal al conocimiento, demostrando que las bibliotecas son actores fundamentales para preservar la memoria del país y acercar la literatura peruana a las actuales y futuras generaciones.