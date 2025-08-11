El Día del Niño es una fecha especial para reconocer la alegría, creatividad y energía de los más pequeños, así como para recordar la importancia de su desarrollo y bienestar. Este 16 y 17 de agosto, el Castillo de Chancay abrirá sus puertas para celebrarlo con una jornada única que unirá historia, cultura y entretenimiento en un entorno mágico frente al mar.

Como parte de la celebración, todos los niños de hasta 12 años podrán ingresar gratis durante los dos días del evento, para que más familias vivan la experiencia sin costo para los pequeños.

Las actividades iniciarán desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., con la finalidad de que puedan ser parte del programa durante dos días completos. De esta manera, los visitantes podrán elegir la fecha que más les convenga y vivir una experiencia inolvidable.

Este año, la diversión se multiplica con las nuevas zonas de juego de Castilandia, un espacio especialmente diseñado para que los niños puedan explorar y participar en actividades interactivas.

A través de juegos, retos creativos y representaciones históricas, los niños podrán desarrollar su curiosidad, estimular su imaginación y fortalecer habilidades sociales mientras se divierten.

Actividades en el Castillo de Chancay

Como parte de la experiencia, los visitantes podrán participar en los tres recorridos temáticos del castillo: el Tour de los Exploradores del Mundo, el Tour de los Guardianes del Rey y el Tour de los Viajeros del Tiempo. Cada uno ofrece un acercamiento único a distintas épocas y culturas a través de escenografías, efectos especiales y guías caracterizados.

También podrán disfrutar de la Casa del Terror, una experiencia ideal para quienes buscan adrenalina, y de los Trajes Medievales, donde podrán vestirse como caballeros o princesas y tomarse fotos únicas para llevarse un recuerdo especial a casa.

La celebración por el Día del Niño incluirá un show infantil con música, baile y personajes que harán reír y cantar a los más pequeños. También habrá retos y juegos compartidos entre padres e hijos, pensados para fortalecer los lazos familiares a través de la diversión.

Estas actividades en el Castillo de Chancay no solo buscan entretener a los más pequeños, sino también acercarlos a la historia, manteniendo vivo el valor turístico de la zona, atrayendo a visitantes de distintas regiones y fortaleciendo la identidad local.

