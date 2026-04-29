Existe una fecha especial y muy esperada por todos los pequeños en México: ‘El Día del Niño’ . Un efemérides que rinde homenaje a los miles de niños y niñas en el territorio mexicano, pero también busca promover los derechos de los más pequeños e impulsar las medidas para salvaguardar su integridad. Por ello en esta nota te contaremos acerca de su origen e importancia; entre otros datos relacionados al tema.

Este 30 de abril se celebra el Día del Niño en México

El Día del Niño fue creado para conmemorar a la víctimas infantiles de la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo sucedió ello? Este conflicto bélico que causó la muerte de cientos de personas, conllevó a que la Liga de la Naciones impusiera la Declaración de Ginebra sobre los Derechos de los Niños, en donde buscaba su protección.

Tardaría un año para que en 1925 se declarase el Día Internacional del Niño cada 1 de junio. Luego, y tras la creación de la ONU, en 1959 se elegiría el 20 de noviembre para celebrar el Día Universal del Niño, fecha que marcó aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño.

Día del Niño en México

LA RAZÓN POR LA QUE EL DÍA DEL NIÑO SE CELEBRA CADA 30 DE ABRIL EN MÉXICO

En México, el Día del Niño se celebra desde 1924 . Muchos se preguntarán por qué motivo se declaró esta fecha para los mexicanos. Sin embargo, todo concordaría luego de que durante el gobierno de Álvaro Obregón aceptara la ratificación hecha por la Liga de la Naciones, puesto que el 30 de abril se festejan tres fechas importantes: Aniversario de la Revolución (20 de noviembre) día con el que se empalmaba; y por coincidir en la misma semana del Día del Trabajo (1 de mayo) y la Batalla de Puebla (5 de mayo).

El objetivo de la ONU es que en esta fecha se recuerde que los niños son los que más sufren las crisis y los problemas del mundo. También para “recordar que todos los niños tienen derecho a la salud, la educación y la protección, independientemente del lugar del mundo en el que haya nacido”, y evidenciar las necesidades de los menores.

Frases del Día del Niño