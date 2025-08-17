La tarde del sábado 16 de agosto, un tráiler de placa ACX-944, perteneciente a la empresa SUPERVAN S.A.C., volcó aparatosamente en el óvalo Garibaldi, en el Callao. El vehículo transportaba decenas de sacos de trigo que quedaron esparcidos en la vía, generando caos y el saqueo de la mercadería por parte de los vecinos de la zona.

De acuerdo con la información policial, el accidente se produjo alrededor de las 4 p.m. y de inmediato generó congestión vehicular en una de las intersecciones más transitadas de la provincia constitucional.

La unidad pesada quedó atravesada en el óvalo Garibaldi, generando congestión vehicular y movilización de equipos de emergencia. (Foto: Captura/TV Perú)

Tras el accidente, decenas de personas se acercaron al lugar con costales, baldes y hasta carretillas para apropiarse del trigo que estaba regado en la pista. En las imágenes difundidas se observa cómo jóvenes y adultos sacaban la mercadería que aún quedaba dentro del tráiler accidentado.

La Policía Nacional del Perú desplegó varias unidades para controlar el tránsito y dispersar a los vecinos que intentaban llevarse el producto. Además, se cerró parcialmente la vía para permitir las diligencias correspondientes y el retiro de la unidad siniestrada.

El tráiler, que se dedicaba al transporte de carga a granel, quedó con severos daños tras el vuelco. Hasta el momento no se han reportado heridos, y las autoridades esperan que las cámaras de seguridad de la zona contribuyan a determinar las causas exactas del accidente.

Bomberos acudieron al lugar para apoyar en las labores de control tras el fuerte accidente de tránsito. (Foto: Captura/TV Perú)

El siniestro ocasionó un intenso embotellamiento en la zona, obligando a los conductores a desviarse por rutas alternas. El tránsito fue restablecido progresivamente conforme la Policía y la empresa transportista realizaron el retiro de la unidad y los restos de la carga.

