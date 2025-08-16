Un potente explosivo lanzado por un sujeto desconocido generó caos la noche del jueves 14 de agosto en un gimnasio ubicado en el distrito del Callao, cerca del límite con San Martín de Porres (SMP). El grave hecho ocurrió cuando el establecimiento se encontraba con clientes ejercitándose.

Imágenes de las cámaras de seguridad muestran que un hombre encapuchado ingresó al segundo piso del local de FIT Center, lanzó el artefacto y huyó rápidamente. Al notar el explosivo, dos clientes escaparon velozmente, antes de que este detonara.

Luego, la explosión provocó una densa nube de humo, y la confusión inicial hizo que varios usuarios evacuaran el lugar de forma apresurada. Pese a la violencia del ataque, este no dejó heridos ni víctimas mortales, pero sí provocó daños materiales como ventanas rotas en el inmueble.

Tras la explosión, el presunto atacante huyó y hasta el momento no se ha logrado su identificación o captura.

Vecinos de la zona relataron que los negocios locales están siendo víctimas de extorsiones, lo que coincide con el aumento de la criminalidad en Lima y Callao.

Gimnasio está ubicado en un segundo piso.

Miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron al lugar junto con personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), quienes iniciaron las primeras investigaciones para establecer las causas y responsables de este nuevo atentado contra negocios en la zona.

Latina Noticias indicó que las autoridades consideran la hipótesis de un caso de extorsión dirigido a los propietarios del gimnasio, pues anteriormente ya habían sido víctimas de un ataque a tiros contra el local. Además, el propietario habría recibido mensajes extorsivos en días previos.

Extorsiones en aumento

Según el Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol) y el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, en el primer semestre del 2025 (enero - junio), el número de denuncias por extorsión en Lima Metropolitana incrementó en casi un 50% con respecto al mismo período del año 2024. Este escenario ha sido muy bien detallado por el analista de datos Juan Carbajal.