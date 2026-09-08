Lima Metropolitana continúa registrando temperaturas inusuales para la temporada de invierno en el contexto de las condiciones asociadas al fenómeno El Niño Costero. Este martes 8 de septiembre, el distrito de Carabayllo alcanzó una sensación térmica de 30 °C, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Según el reporte del Senamhi, la temperatura ambiental máxima en Carabayllo llegó a 28 °C. Otros distritos alejados del litoral también registraron valores elevados: Ate alcanzó 27 °C, La Molina 27 °C y San Juan de Lurigancho 26 °C.

En cuanto a la sensación térmica, además de Carabayllo, La Molina y Ancón registraron valores cercanos a los reportados por el Senamhi. Este indicador considera las condiciones ambientales que influyen en la percepción de la temperatura corporal de las personas.

El incremento de las temperaturas diurnas tuvo uno de sus registros más elevados el lunes 7 de septiembre, cuando la estación meteorológica del Senamhi ubicada en Jesús María registró una temperatura máxima de 26,7 °C.

De acuerdo con los datos históricos de la entidad, este valor no se había registrado durante la temporada de invierno en dicha estación desde los eventos extraordinarios de El Niño de 1982/1983 y 1997/1998. La temperatura registrada superó en 8,5 °C el promedio habitual de Jesús María para estas fechas.

El Senamhi indicó además que esta situación forma parte de una prolongada ola de calor diurno, que acumula hasta el momento 97 días cálidos consecutivos.

Ante la persistencia de las temperaturas elevadas y la intensidad del brillo solar, el Senamhi recomendó a la población adoptar medidas de protección frente a la radiación solar. Entre ellas figuran el uso de gorros de ala ancha, sombrillas, lentes de sol, prendas de manga larga y protector solar.

La entidad, adscrita al Ministerio del Ambiente, señaló que estas medidas buscan reducir la exposición directa al sol y prevenir posibles daños asociados a la radiación solar.