Una avioneta presuntamente vinculada al narcotráfico fue capturada en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), durante una operación conjunta del Comando Especial VRAEM y la Policía Nacional en el distrito de Echarate, provincia de La Convención, en Cusco.

De acuerdo con información del Ministerio de Defensa, junto con la aeronave se incautaron cinco bidones de combustible tipo turbo jet, una compactadora, un winche manual y un documento de identidad. Todo el material fue puesto a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de la estrategia del Gobierno, mediante el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, para combatir el narcotráfico en el VRAEM.

“El trabajo articulado con la Policía Nacional permite, además, golpear directamente a las organizaciones ilegales que pretenden utilizar el territorio para actividades ilícitas”, detalló el Ministerio de Defensa en un comunicado de prensa.

El Ministerio de Defensa señaló que continuará con las operaciones en el VRAEM no solo para consolidar la pacificación de la zona, sino también para promover condiciones que permitan su desarrollo integral.

Incautan insumos químicos en Junín

En una operación conjunta contra el tráfico ilícito de drogas, el Comando Especial VRAEM (CE-VRAEM), a través de la 2.ª Brigada de Infantería del Ejército, y la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional (Dirandro-PNP) incautaron 1.5 toneladas de insumos químicos en el centro poblado de Selva de Oro, distrito de Río Tambo, región Junín.

Durante la acción se interceptaron dos vehículos que trasladaban ilegalmente 30 galoneras de 50 litros cada una, con material destinado a la producción de clorhidrato de cocaína.

Lo incautado fue puesto a disposición del Ministerio Público y trasladado a la DIVINCRI de Kimbiri para las diligencias correspondientes.