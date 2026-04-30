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Presidente Balcázar tomó juramento a Amadeo Flores como nuevo ministro de Defensa. Foto: Presidencia
Presidente Balcázar tomó juramento a Amadeo Flores como nuevo ministro de Defensa. Foto: Presidencia
/ BRAIAN REYNA
Por Redacción EC

El Congreso de la República presentó una moción para interpelar al ministro de Defensa, Amadeo Javier Flores Carcagno, por los hechos ocurridos el pasado 25 de abril de 2026 en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, en Huancavelica.

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