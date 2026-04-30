El Congreso de la República presentó una moción para interpelar al ministro de Defensa, Amadeo Javier Flores Carcagno, por los hechos ocurridos el pasado 25 de abril de 2026 en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, en Huancavelica.

La iniciativa parlamentaria se sustenta en el artículo 131 de la Constitución Política del Perú y en los artículos 68 y 83 del Reglamento del Congreso, que regulan la moción de interpelación como un mecanismo de control político hacia los ministros de Estado.

Según el documento oficial, el titular del sector deberá responder ante el Pleno por las interrogantes surgidas en torno a un presunto enfrentamiento armado reportado por el Comando Operacional del Este, órgano dependiente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

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Cuestionan versión oficial sobre operativo

De acuerdo con la versión inicial, la intervención habría ocurrido contra personas vinculadas a actividades ilícitas relacionadas con el narcoterrorismo. Sin embargo, información posterior difundida por diversos medios de comunicación y testimonios recogidos en la zona habrían puesto en duda la veracidad de ese relato.

Asimismo, mediante el Comunicado Conjunto N.° 001-2026-CCFFAA-PNP, las Fuerzas Armadas del Perú y la Policía Nacional señalaron que una patrulla militar fue atacada con armas de fuego por presuntos integrantes de redes vinculadas al narcotráfico y que los agentes actuaron en legítima defensa.

No obstante, los legisladores consideran necesario verificar si dicha actuación se ajustó a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad que deben regir el uso de la fuerza por parte de agentes del Estado.

Cinco fallecidos y dos heridos en el Vraem. (Canal N)

Cinco jóvenes fallecieron tras la intervención

Como consecuencia del operativo, se reportó el fallecimiento de cinco jóvenes, además de dos personas heridas y un detenido. El documento presentado por el Legislativo también resalta que no se registró personal afectado dentro de las Fuerzas Armadas, lo que genera mayores cuestionamientos sobre lo ocurrido.

Los congresistas que firmaron la moción de orden del día sostienen que esta circunstancia exige “un análisis riguroso sobre la naturaleza del presunto enfrentamiento y la proporcionalidad del uso de la fuerza empleada”.

Por ello, el Congreso acordó solicitar la interpelación del ministro de Defensa para que responda por el pliego interpelatorio correspondiente y brinde explicaciones sobre los hechos.

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