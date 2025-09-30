La violencia volvió a golpear el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). La noche del lunes 29 de septiembre, un tiroteo registrado en el centro poblado de Natividad, distrito de Pichari, provincia de La Convención (Cusco), dejó tres personas fallecidas, entre ellas un agente policial en actividad.

El ataque se produjo cerca de la medianoche en la zona conocida como Cuchipampa, frente al local nocturno “Jhony Walker”. Allí resultó gravemente herido el suboficial de tercera Nelio Godoy Boza, destacado en la comisaría de Natividad. Aunque fue llevado de inmediato a un centro de salud, no resistió las lesiones provocadas por impactos de bala.

Las otras víctimas fueron identificadas como Juan Carlos Almonacid Jacobe, de 21 años, y Yobar Romero Quispe. Almonacid murió poco después del atentado, mientras que Romero fue trasladado de urgencia al hospital San Juan de Kimbiri, donde perdió la vida en la madrugada del martes.

De acuerdo con las primeras indagaciones, los atacantes se movilizaban en una motocicleta y habrían planificado el atentado con anticipación. La hipótesis inicial apunta a un ajuste de cuentas vinculado al tráfico ilícito de drogas, delito que mantiene en alerta constante a los pobladores del Vraem.

La Policía Nacional y la Fiscalía Penal de Pichari asumieron las investigaciones para identificar y capturar a los responsables de este nuevo episodio de violencia en la zona.

Agosto marcó récord de homicidios en 2025

Agosto cerró como el mes más violento del año en el Perú, con 209 homicidios reportados por el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef). La cifra superó en 24 casos a la de julio y en 35 a la de junio.

Entre enero y agosto se han contabilizado 1.513 asesinatos en el país, de los cuales 550 ocurrieron en Lima, lo que confirma la magnitud del problema en la capital. Las estadísticas muestran una tendencia creciente respecto a meses anteriores.

Los datos reflejan la continuidad de una crisis de seguridad que ya se había evidenciado en 2024, cuando se registraron más de 2.000 homicidios en todo el territorio nacional.