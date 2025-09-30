Fieles en Perú y el extranjero levantarán en simultáneo el anda del Señor de los Milagros este 4 de octubre. (Foto: Andina)
Fieles en Perú y el extranjero levantarán en simultáneo el anda del Señor de los Milagros este 4 de octubre. (Foto: Andina)
Redacción EC
Redacción EC

El esperado recorrido del traerá este año una novedad que marcará un hito en la historia de la devoción al Cristo Moreno: la primera “levantada mundial” de su anda, un evento que busca unir a en todo el planeta y que podrá seguirse en vivo de manera gratuita.

LEE: Obesidad infantil ya supera al bajo peso en el mundo y amenaza a más de un millón de niños en el Perú

El Arzobispado de Lima informó que la actividad se realizará el sábado 4 de octubre al mediodía, durante la primera salida procesional. Ese día, cuando el Cardenal Carlos Castillo haga el tradicional toque de campana, 52 hermandades del Perú y del extranjero levantarán simultáneamente el anda del Señor de los Milagros en sus jurisdicciones.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada
Andas del Señor de los Milagros serán alzadas en el Perú y el extranjero este 4 de octubre. (Foto: Andina)
Andas del Señor de los Milagros serán alzadas en el Perú y el extranjero este 4 de octubre. (Foto: Andina)

Hermandades de ciudades como París, Roma, Santiago de Chile y Caracas se sumarán a este gesto simbólico que refleja la expansión de la fe morada en numerosos países. La transmisión en vivo estará a cargo de RPP, Canal HN, Canal Nazarenas TV y las plataformas digitales del .

El Cardenal Castillo destacó también que este año será especial porque, tras 22 años de ausencia, la imagen visitará la diócesis del Callao en un recorrido extraordinario el 26 de octubre. Además, se han programado promcesiones en diversas fechas de octubre y misas diarias en el Santuario de Las Nazarenas, así como el regreso de las “Meditaciones Nocturnas del Mes Morado” a través de redes sociales.

Más de 50 hermandades rendirán homenaje al Cristo de Pachacamilla con la histórica levantada simultánea del anda. (Foto: Andina)
Más de 50 hermandades rendirán homenaje al Cristo de Pachacamilla con la histórica levantada simultánea del anda. (Foto: Andina)

La Hermandad del Señor de los Milagros precisó las rutas de las procesiones que incluirán homenajes en la Plaza Mayor de Lima, el Congreso de la República y el Hospital Loayza, además de la tradicional visita al Callao en el denominado “Nazareno Móvil”.

MÁS: López Aliaga plantea cárceles en la selva en vez de El Frontón: ¿qué pasó con El Sepa?

Con estas actividades, el Mes Morado se reafirma como una de las expresiones religiosas más multitudinarias del país, congregando a miles de devotos en las calles de Lima y conectando a comunidades peruanas en distintos continentes.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC