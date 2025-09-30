El esperado recorrido del Señor de los Milagros traerá este año una novedad que marcará un hito en la historia de la devoción al Cristo Moreno: la primera “levantada mundial” de su anda, un evento que busca unir a miles de fieles en todo el planeta y que podrá seguirse en vivo de manera gratuita.

El Arzobispado de Lima informó que la actividad se realizará el sábado 4 de octubre al mediodía, durante la primera salida procesional. Ese día, cuando el Cardenal Carlos Castillo haga el tradicional toque de campana, 52 hermandades del Perú y del extranjero levantarán simultáneamente el anda del Señor de los Milagros en sus jurisdicciones.

Andas del Señor de los Milagros serán alzadas en el Perú y el extranjero este 4 de octubre. (Foto: Andina)

Hermandades de ciudades como París, Roma, Santiago de Chile y Caracas se sumarán a este gesto simbólico que refleja la expansión de la fe morada en numerosos países. La transmisión en vivo estará a cargo de RPP, Canal HN, Canal Nazarenas TV y las plataformas digitales del Arzobispado de Lima.

El Cardenal Castillo destacó también que este año será especial porque, tras 22 años de ausencia, la imagen visitará la diócesis del Callao en un recorrido extraordinario el 26 de octubre. Además, se han programado promcesiones en diversas fechas de octubre y misas diarias en el Santuario de Las Nazarenas, así como el regreso de las “Meditaciones Nocturnas del Mes Morado” a través de redes sociales.

Más de 50 hermandades rendirán homenaje al Cristo de Pachacamilla con la histórica levantada simultánea del anda. (Foto: Andina)

La Hermandad del Señor de los Milagros precisó las rutas de las procesiones que incluirán homenajes en la Plaza Mayor de Lima, el Congreso de la República y el Hospital Loayza, además de la tradicional visita al Callao en el denominado “Nazareno Móvil”.

Con estas actividades, el Mes Morado se reafirma como una de las expresiones religiosas más multitudinarias del país, congregando a miles de devotos en las calles de Lima y conectando a comunidades peruanas en distintos continentes.