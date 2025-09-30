En el patio de honor de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial (ENFPP) , distrito de Puente Piedra, se llevó a cabo la ceremonia donde el gral. PNP Óscar Arriola asumió el cargo de comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP) en relevo del teniente general Víctor Zanabria, luego que este fue suspendido por 18 meses por el Poder Judicial.

En el evento estuvieron presentes la presidenta de la república, Dina Boluarte, el titular del Consejo de Ministros, Eduardo Arana; el ministro del Interior, Carlos Malaver; de Defensa, Walter Astudillo, así como altas autoridades policiales y de las Fuerzas Armadas.

Como se recuerda, el ahora ex comandante general de la PNP fue separado, mediante una resolución fechada 12 de septiembre, por el presunto delito de peculado.

Mandataria sobre protestas

Durante su alocución, Dina Boluarte se refirió a las últimas protestas ocurridas el fin de semana. lL mandataria pidió evitar “dar malos ejemplos”, como destrozar los bienes públicos y privados, porque “esa no es la forma de diálogo”.