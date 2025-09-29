El jefe de la Región Policial Lima, general Enrique Felipe Monroy, recomendó este lunes que los periodistas utilicen “identificaciones más grandes” en las próximas movilizaciones con el fin de facilitar su reconocimiento por parte de los agentes.

“Yo les pediría a ustedes (los periodistas), seguro si esto va a seguir avanzando, pónganse las identificaciones más grandes, que se vea, nosotros nos conocemos. Los medios tradicionales nos conocemos porque siempre nos coberturan las noticias policiales buenas o malas. Lo que sí no tengo la capacidad de dilucidar si son o no prensa son los medios alternativos”, señaló durante una conferencia de prensa.

Monroy también sugirió que los hombres de prensa se presenten con chalecos y micrófonos que porten el logo de sus medios.

“Los formales, toditos se identifican y nos vamos conociendo en el camino. De repente yo tengo la capacidad de conocernos a casi todos por mis años de experiencia, pero no necesariamente mi personal policial los conoce. Eso queda como reflexión”, añadió.

Cabe recordar que la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) informó que ocho reporteros resultaron agredidos el último fin de semana durante las manifestaciones en el Cercado de Lima. Siete de los ataques fueron atribuidos a agentes de la Policía Nacional y uno a civiles.

El gremio precisó que se registraron principalmente agresiones físicas, así como casos de hostigamiento.

Entre los casos más graves se encuentran los de Jorge Ballón, quien denunció que efectivos lo empujaron y dañaron su teléfono celular. También el de Víctor Castillo, que fue retirado a empujones de su zona de cobertura y quedó expuesto al hostigamiento de manifestantes. Asimismo, el fotoperiodista John Reyes y el reportero Lucciano Tomatis aseguraron haber sido golpeados por policías durante los enfrentamientos en el Puente Acho.