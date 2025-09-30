San Martín de Porres afronta una ola de inseguridad: más de cien mototaxistas denunciaron que presuntos integrantes de la banda “Injertos del Cono Norte” les exigen un pago diario de 10 soles para no atentar contra ellos ni sus familias.

Según informó 24 Horas, las amenazas llegan a través de mensajes de texto y llamadas. El miedo ha calado tanto entre los conductores que muchos han optado por retirar los logos de sus unidades para no ser identificados.

Pese al temor, advierten que la situación se ha vuelto insostenible y temen que la violencia escale aún más. Además, optan por mantener el anonimato ante el temor de represalias.

Los choferes señalaron que en las últimas semanas cuatro de sus colegas fueron baleados en distintos puntos del distrito. Uno de los afectados contó al noticiero que dos motociclistas les arrebataron sus celulares y luego usaron esos aparatos para ingresar a los chats grupales y continuar con las intimidaciones.

Ante ello, los mototaxistas pidieron a la Policía Nacional y al Ministerio del Interior reforzar la seguridad en San Martín de Porres. Recordaron que el problema no solo los afecta a ellos, sino también a miles de vecinos que dependen a diario de este servicio de transporte.