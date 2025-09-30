La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República incluyó en su agenda el debate de un predictamen que plantea modificaciones relevantes a la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N.° 26859). El documento, recaído en los proyectos de ley 10993/2024-CR y 11275/2024-CR, busca derogar la conocida “ley seca” (que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas durante los comicios) y reducir el plazo de prohibición para la difusión de encuestas electorales.

El predictamen sostiene que la norma vigente, que impide la venta de alcohol desde las 8:00 horas del día previo a las elecciones hasta las 8:00 horas del día siguiente, carece de proporcionalidad y no se ajusta a la realidad social del país. También resalta que esta medida genera un impacto económico directo sobre pequeños negocios, restaurantes, bares y bodegas, lo que motivó el respaldo de la Cámara de Comercio de Lima y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a favor de una revisión de la norma.

Opiniones divididas en el Congreso

Las posiciones entre los congresistas se mostraron polarizadas. Juan Lizarzaburu manifestó su rechazo al levantamiento de la prohibición, argumentando que podría afectar la asistencia a las mesas de sufragio. De manera similar, Gladys Echaíz advirtió que la inseguridad ciudadana podría verse agravada con la venta de alcohol, mientras Lady Camones y Luis Aragón coincidieron en que la realidad en regiones es distinta a la capital y que el consumo podría derivar en conflictos o violencia en algunas localidades.

Por el contrario, parlamentarios como Alejandro Cavero calificaron la restricción como desproporcional y abogaron por limitar únicamente la actividad nocturna de los bares. José Williams también se mostró a favor de reducir el plazo, aunque reconoció riesgos de violencia en zonas donde persisten tensiones sociales.

Wilson Soto, de Acción Popular, alertó sobre la posibilidad de que ciudadanos acudan ebrios a sufragar, mientras que otros legisladores remarcaron que la medida debe ajustarse pero sin eliminarse por completo.

Encuestas en debate

El predictamen también propone modificar el artículo 191 de la Ley Orgánica de Elecciones para permitir la publicación de encuestas hasta tres días antes del sufragio, en lugar de los siete actuales. Según el documento, la prohibición vigente es ineficaz, ya que resulta imposible controlar la difusión en redes sociales y genera desigualdad de acceso a información.

“El objetivo es garantizar que los electores puedan contar con información actualizada y verificada para emitir un voto consciente y responsable” , señala el texto.

No obstante, la congresista Ruth Luque cuestionó la propuesta, al considerar que vulnera el principio de intangibilidad de la normativa electoral, que impide realizar cambios legales un año antes de los comicios. En contraste, Arturo Alegría aseguró que las modificaciones no afectan el cronograma electoral ni favorecen a partidos políticos, sino que modernizan reglas que ya no responden al contexto actual.

